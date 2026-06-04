映画『FUJIKO』(6月5日 TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開)のメイキング映像が公開された。





映画『FUJIKO』場面カット (C)2026 FUJIKO Film Partners

重要なシーンのメイキング映像

公開を目前に控え、今回解禁となったのは、義母家族に娘・麻理を奪われた主人公・富士子(片山友希)が、母親とともに嫁ぎ先である古宮家を訪れ、今後について話し合う重要なシーンのメイキング映像。

富士子の母親を演じる岸本加世子と、いじわるな鬼姑、古宮敏子を演じたYOUの大バトルを控え、現場にはピリピリとした緊張感が漂う。

「ほんとにこれ(お茶)かけます?」とスタッフに確認する岸本の問いに対し、「どうぞ、バーンとかけてください」と応じる YOU。迫力あるシーンを収めるため、茶碗の大きさや水量についてスタッフと入念な打ち合わせを行った後、YOU は「あの、全然顔面とかに水かけちゃってください。頑張ります」と笑顔を見せ、現場には一瞬和やかな空気も流れる。

しかし、本番が始まると空気は一変。「だまって聞いてりゃ、ふざけたことぬかしやがって!」という岸本の怒号とともに、水が勢いよくYOUへ浴びせられる。するとYOUも、「誰がババアだ、このババア!」と机に乗り上げ、湯飲みの水を投げ返して応戦。両家の激しい罵声と水しぶきが入り乱れる、壮絶な修羅場が繰り広げられる。

その後、「カット!」の声が響くと、現場は一転。笑い声があふれ、互いを気遣う言葉も交わされるなど、和やかな空気に包まれた。