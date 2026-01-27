日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
【問題】「後ろが見えやすいから」と、助手席のヘッドレストを外したまま公道を走るのは…?
1.ヘッドレストは好みの問題なのでセーフ
2.違反になる可能性がある
3.高速道路だけアウトで、一般道ならセーフ
正解は…?
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
