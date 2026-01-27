日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

【問題】「後ろが見えやすいから」と、助手席のヘッドレストを外したまま公道を走るのは…?

1.ヘッドレストは好みの問題なのでセーフ

2.違反になる可能性がある

3.高速道路だけアウトで、一般道ならセーフ



正解は…?