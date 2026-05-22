夫婦で一緒にお風呂に入る習慣、みなさんの家庭にはありますか? なかなか周りには聞きにくい話だけに、世間には一体どれくらい一緒にお風呂に入る夫婦がいるのか気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回はマイナビニュース会員に、気になる夫婦のお風呂事情をアンケートで聞いてみました。はたしてその割合は…?

一緒にお風呂に入る夫婦はどれくらいいる?

マイナビニュース会員に「夫婦で一緒にお風呂に入る習慣がありますか?」と聞いたところ、結果は以下のようになりました。

ある…38.7%

ない…61.3%

一緒に入る派は4割近く。「まぁこれぐらいだろうな」と思った人もいれば、「意外と多いな」と思った人もいるでしょう。また、「入る派」「入らない派」それぞれの理由も気になるところ。今回はそれもあわせて聞いてみたので、寄せられた回答を紹介していきます。

一緒に入る派はコミュニケーションやスキンシップ目的が多め

「イチャイチャしたり背中を流しあったりコミュニケーションを取るため」(兵庫県・男性)

「のんびりした気持ちでいろいろな話ができるから」(東京都・女性)

「スキンシップを取るためです」(東京都・女性)

「たまには一緒に入ってコミュニケーションを取りたい。お風呂の中でゆっくりお話したい」(埼玉県・女性)

「お風呂の中で話すと気持ちが和み、夜の生活に入りやすいから」(広島県・男性)

「とにかく夫と一緒にいたいから」(兵庫県・女性)

「夫婦円満を長く続ける秘訣の一つであると思うため」(石川県・男性)

「お互いの気持ちを再確認できる機会だから」(広島県・男性)

「とても仲が良いから、一緒に入ってます」(静岡県・男性)

「お互いを癒せると感じているから」(兵庫県・男性)

「子供と一緒に会話をしながら入るから」(愛知県・男性)

「ガス代の節約のために入る」(大阪府・女性)

「時短になると思っているから」(愛知県・女性)

「寝る前の風呂洗いなどの時間を早く終わらせたいから」(広島県・男性)

「なんとなく習慣で一緒に入ることが多いという感じ」(沖縄県・女性)

夫婦で一緒にお風呂に入る理由として特に多かったのは、コミュニケーションやスキンシップをしたいからという声。一緒に入ることが良好な関係を続ける秘訣になっている夫婦が多そうですね。その一方で、光熱費や時間の節約のためという現実的な理由もありました。

一緒に入らない派は一人でゆっくりしたい人が多め

「今は恥ずかしいし、ゆったり一人で入りたい」(山形県・女性)

「入浴時間はプライベートな時間と考えていて気分をリラックスしていられる空間にしたいから」(富山県・男性)

「狭くなるし窮屈。お風呂はのんびり入りたい」(愛知県・女性)

「リラックスタイムを邪魔されたくない」(愛知県・女性)

「奥さんが一緒なのを嫌がるから」(大阪府・男性)

「一緒に入ろうと誘ったが断られたから」(香川県・女性)

「気持ち悪い、絶対イヤ」(愛知県・女性)

「恥ずかしくて抵抗感があるから」(奈良県・男性)

「一緒に入るほど広くない」(大阪府・男性)

「狭いので無理して入らない」(群馬県・女性)

「生活のリズムが合わず、なかなか一緒に入れないから」(岐阜県・男性)

「昔は一緒に入っていたが、現在は一緒に入らなくなった。気を遣うようになった」(佐賀県・男性)

「子供と入ることが多いから」(和歌山県・男性)

「子供が大きくなり、教育的に控えるようになった」(広島県・男性)

「夫婦仲が良くないので」(愛知県・男性)

一緒に入らない派で最も多かったのは、「お風呂は一人でゆっくり入りたい」といった理由でした。家族で暮らしているとなかなか一人の時間がとれないもの。入浴時くらいは自分だけのリラックスタイムにしたいと思っている人が多いようです。

まとめ

一緒に入りたいと思いつつも言い出せずにいる人は、この記事を上手く活用して誘ってみてはいかがでしょうか。また、最近ケンカが増えていて夫婦関係が悪化するかもしれないと悩んでいる人も、これをきっかけに一緒に入ることを提案してみると関係修復につながるかもしれませんよ。

調査時期: 2026年4月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート