日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
【問題】雨が降ったあと、歩道を歩いていたら、水たまりをスピードを落とさず通過した車に泥水をかけられました。これって違反で取り締まりできますか?
1.違反になる可能性が高い
2.車はわざとじゃないのでセーフ
3.歩行者が車道の近くにいた方が悪いので違反にならない
正解は…?
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
Z世代とはたらく 第109回 【漫画】正月休みの話が地雷に…? Z世代との職場雑談で起きたズレ
田舎あるある 第143回 【漫画】日がたつと空気が変わる? 帰省初日は喜んでくれていたはずが…
承認欲求モンスター図鑑 第5回 【漫画】エントリーNo.5：友人の結婚式でも、主役は私! 花嫁から主役の座を奪う、自己顕示欲モンスター
タワマン暮らし 第123回 【漫画】タワマンのゴミ捨て場って、こんなのもあるんですか! 同じ住人ですか?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。