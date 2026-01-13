日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

【問題】雨が降ったあと、歩道を歩いていたら、水たまりをスピードを落とさず通過した車に泥水をかけられました。これって違反で取り締まりできますか?

1.違反になる可能性が高い

2.車はわざとじゃないのでセーフ

3.歩行者が車道の近くにいた方が悪いので違反にならない



正解は…?