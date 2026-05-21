「一緒にいると気持ちが沈む」「この人のせいでよくトラブルに巻き込まれる」。

そんな“人を不幸にする人”は、どこにでもいます。友人や同僚など身近にいて悩んでいる人も多いのではないでしょうか。本記事では、人を不幸にする人の特徴や末路を解説したうえで、関わってしまった場合の対処法を紹介します。

人を不幸にする人の特徴とは?

まずは、人を不幸にする人の特徴を紹介していきます。

自己中心的な考えを持っている

自分の意見を何としてでも押し通す人、自分の失敗を人のせいにする人などが該当します。「自分さえよければそれでいい」という考えが根づいているため、周りの人を振り回して迷惑をかけていることに気付いていません。自分のせいで相手が嫌な思いや悲しい思いをしても何の感情も抱かないタイプです。

攻撃的な言動が多い

少し気に入らないことがあると強い口調で責める、傷つける言葉を平気で使う、など怒りや敵意をむき出しにしてくる人を指します。必要以上に気をつかわなければならなかったり、話し合いができなかったり、周囲に大きなストレスを与える存在です。

嫉妬心が強い

他人の幸せや成功をよろこぶことができず常に批判的な姿勢でいる人や、マウントをとろうとする人などが該当します。強い嫉妬心から足を引っ張ろうとすることもあり、周囲の人は居心地の悪さや息苦しさを感じるでしょう。

支配欲が強い

自分のルールを相手に強制して、思い通りに動かそうとする人のことです。行動をコントロールする行為は、相手の自由や自信を奪うことにつながります。支配される側が、「自分が悪いのかもしれない」と思い込んでしまうことも少なくありません。

ネガティブな感情が強い

いつも愚痴や悪口を言っている人や、「どうせ私なんて」と自分を卑下する言葉が口癖の人を指します。ネガティブな感情が強い人は、周囲にもその空気を広げてしまうことが多く、一緒にいる人まで気持ちが沈みやすくなるのです。自分の不幸を強調し、周囲に共感や寄り添いを求めてくることもあるので注意しなければなりません。

無意識にパーソナルスペースに立ち入る

自分と相手との心理的・物理的な距離感が保てない人のことです。自分の価値観を押しつけたり、余計な干渉をしたりするため、一緒にいると強いストレスを感じるようになります。本人は親切心のつもりでやっている場合が多いのも厄介なところです。

人を不幸にする人の末路はどうなる?

他人の感情を振り回したり嫌な気持ちにさせていたりすると、自分にも不幸が起きる可能性があります。人を不幸にする人の末路はどうなるのでしょうか。

周りからの信頼を失う

人を不幸にする言動を続けていると、少しずつ周囲からの信頼を失っていきます。最初は我慢してくれていた人も、嫌な目に遭うことが続けば不信感を抱くようになるものです。一度信頼を失うと再び関係性を構築するのは難しくなるでしょう。

社会的に孤立する

信頼関係を構築できなくなると、周囲から関わりを避けられるようになります。自分が困ったときも頼れる人がいなくなり、孤独感が深まっていくでしょう。退職後もその状態が続くと老後をひとりで過ごさなければならず、人生の最後に後悔や寂しさを強く感じる末路が待っています。

自己嫌悪が増大する

周りの人から関わりを避けられるようになると、現実の自分をはじめて直視するようになり「こんなはずではなかったのに」という思いが強くなります。人を不幸にし続けていると、自分の非に嫌でも向き合うことになるのです。

精神的に病んでしまう

孤立や自己嫌悪が続くと、精神的な負担が大きくなります。強いストレスや不安感から、心身のバランスを崩してしまうことも少なくありません。日常生活にも悪影響が及びやすくなるでしょう。

人を不幸にする人と関わってしまった場合の対処法

人を不幸にする人と関わることになってしまったら、どうすればいいのでしょうか。ここからは対処法と、自分の心を守りながら上手に付き合っていくためのヒントを紹介します。

物理的な距離を置く

可能であれば、あまり関わりを持たないのが好ましいです。仕事などでどうしてもコミュニケーションをとる必要がある場合は会話を最小限に抑え、すれ違ったら軽く会釈をする程度の関係を保つことをおすすめします。

境界線を明確に引く

どこまでが自分の領域で、どこまでが相手の立ち入りを許せる領域かを自分の中で決めておきましょう。相手から無理なお願いや勧誘をされても断りやすくなり、自分の心を守ることにもつながります。

適度に聞き流す

相手の不幸話やマウント、自慢話に同調するようなことは避けましょう。同意を求められても軽くうなずく程度にとどめることが大切です。相手に感情移入するとトラブルに発展する場合もあるので、自分の考え方や価値観とは切り離して対応してみてください。

自己肯定感を高く持つ

相手の意見に流されないように、自分の気持ちを強く持つことも大事です。自己肯定感を高く持つことで相手から軽く見られるリスクを軽減することができます。相手を優位に立たせないことで、ターゲットとして狙われることもなくなるでしょう。

信頼できる人に相談する

相手から攻撃を受けても「自分が悪い」と思う必要はありません。ストレスを強く感じたり、心身に不調が出はじめたりしている場合はひとりで解決を試みるのではなく早めに誰かに相談しましょう。

自分の心を守ることを最優先に考えよう!

もし身近にこのようなタイプの人がいるなら、我慢し続ける必要はありません。少しでもしんどいと感じているなら、自分の心を守る行動を優先してください。先延ばしにすればするほど対処しにくくなるので、違和感に気づいたらできるだけ早めに動きましょう。