日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

  • イラスト/菅原県

【問題】車内で音楽を爆音にして、みんなで楽しくドライブ。救急車のサイレンやクラクションが聞こえにくい状態でした。これは違反?

1.違反(聞こえない状態はアウト)
2.窓を開けていればセーフ
3.音楽は運転の妨げにならないのでセーフ

正解は…?