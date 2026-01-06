日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
【問題】車内で音楽を爆音にして、みんなで楽しくドライブ。救急車のサイレンやクラクションが聞こえにくい状態でした。これは違反?
1.違反(聞こえない状態はアウト)
2.窓を開けていればセーフ
3.音楽は運転の妨げにならないのでセーフ
正解は…?
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【仕事運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
Z世代とはたらく 第108回 【漫画】いつまで続けるの? Z世代後輩が放った年齢に対するコメント
主夫の暮らし 第114回 1人飯なんてこんなもん。妻と子には見せられない、“主夫の昼メシ”
年末年始あるある 第12回 【漫画】仕事始めは……
【金運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。