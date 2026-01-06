日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

【問題】車内で音楽を爆音にして、みんなで楽しくドライブ。救急車のサイレンやクラクションが聞こえにくい状態でした。これは違反?

1.違反(聞こえない状態はアウト)

2.窓を開けていればセーフ

3.音楽は運転の妨げにならないのでセーフ



正解は…?