日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

【問題】自転車で歩道を走行していたら、「違反だよ」と言われました。みんなやってるけど本当に違反になるの?

1.歩道を走った時点で違反（例外なし）

2.条件を満たせば歩道通行はOK。ただし走り方次第では違反になる

3.自転車は歩道が安全なので基本セーフ（注意だけで終わる）



正解は…?