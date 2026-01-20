日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
【問題】自転車で歩道を走行していたら、「違反だよ」と言われました。みんなやってるけど本当に違反になるの?
1.歩道を走った時点で違反（例外なし）
2.条件を満たせば歩道通行はOK。ただし走り方次第では違反になる
3.自転車は歩道が安全なので基本セーフ（注意だけで終わる）
正解は…?
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
