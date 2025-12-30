日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
【問題】飲み会帰り、泥酔して道路でフラフラ。車の通行の邪魔になりそうな状態で歩くのは違反?
1.歩行者は罰せられないのでセーフ
2.違反
3.車道に出ていなければセーフ
正解は…?
連載
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【知ってた?】祝箸の両端が細い理由に「神様ごめんなさい」「取り箸で使ってました」と驚きと反省の声集まる
Z世代とはたらく 第107回 【漫画】Z世代が“無駄”だと思う先輩からの質問とは?
全国「パンの購入量マップ」をゼンリン公式Xが公開 - 関西圏の多さにフォロワーから「四つ切」「明日のパン」「粉もん」説浮上
【ドンキの初売り】「新春福袋」発売! 食品、家電、雑貨など総107アイテム、初の「お菓子福袋」も
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1031回 【レベル3】共通する1文字を探せ! 4つの熟語の“鍵”を見つけよう
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。