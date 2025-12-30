日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?

車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。

【問題】飲み会帰り、泥酔して道路でフラフラ。車の通行の邪魔になりそうな状態で歩くのは違反?

1.歩行者は罰せられないのでセーフ

2.違反

3.車道に出ていなければセーフ



正解は…?