東京・大阪から全国各地を結ぶブルートレインが姿を消した中、最後の定期寝台特急として現在も活躍中の「サンライズ瀬戸・出雲」。JRグループの発表によれば、2025年度の年末年始(12月26日から1月4日まで)も10日間で約6,000人が利用したそうです。ほぼ満席に近い利用状況とされ、いまも変わらぬ人気の高さがうかがえます。

中でも東京～出雲市間を結ぶ「サンライズ出雲」の人気が高く、多客期はとくに予約の取りづらい列車となっているようです。利用の多い年末年始期間やゴールデンウィーク期間、お盆期間に臨時列車も運転されています。山陰への旅行で、一度でいいから「サンライズ出雲」に乗ってみたいという人も多いのではないでしょうか。

そこで、マイナビニュース会員を対象に、「サンライズ出雲」のアンケートを実施。「実際に乗車した」または「乗った人の体験談を聞いた」という会員に、「サンライズ出雲」の良かったところや失敗談など聞いてみました。島根県出身で「サンライズ出雲」に乗車した経験もあるイラストレーター・漫画家、山本ゆうかさんの漫画で紹介します。

「サンライズ出雲」の終点、出雲市駅の周辺には何がある?

初めての土地でも、駅周辺の施設等をうまく活用することで、旅がぐっと楽に。「サンライズ出雲」なら、到着後の時間も含めて「計画できる旅」を楽しめるでしょう。