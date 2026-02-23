東京・大阪から全国各地を結ぶブルートレインが姿を消した中、最後の定期寝台特急として現在も活躍中の「サンライズ瀬戸・出雲」。JRグループの発表によれば、2025年度の年末年始(12月26日から1月4日まで)も10日間で約6,000人が利用したそうです。ほぼ満席に近い利用状況とされ、いまも変わらぬ人気の高さがうかがえます。

中でも東京～出雲市間を結ぶ「サンライズ出雲」の人気が高く、多客期はとくに予約の取りづらい列車となっています。山陰への旅行で、一度でいいから「サンライズ出雲」に乗ってみたいという人も多いのではないでしょうか。

今回、マイナビニュース会員約500名を対象に、「サンライズ出雲で行きたい山陰地方の観光地」というテーマでアンケートを実施。「サンライズ出雲」に乗車した場合の旅行プランについても聞いてみました。いただいた内容をもとに、島根県出身で「サンライズ出雲」に乗車した経験もあるイラストレーター・漫画家、山本ゆうかさんの漫画で紹介します。

島根県は電車好きにとって最高の観光地! まさに聖地!?

山本ゆうか フリーランスのイラストレーター・漫画家として活動中。

今回のアンケートで、「サンライズ出雲」に乗って行ってみたい山陰地方の観光地が「ある」と答えた人は81.3%。「行ってみたい観光地はどのエリアにありますか?」(複数選択可)と質問したところ、1位は「島根県東部(松江市、出雲市など)」で61.1%、2位は「鳥取県西部(米子市、境港市など)」で38.1%という結果に。「島根県の離島(隠岐の島など)」と答えた人も31.6%と多く、山陰地方の観光地に対する関心の高さがうかがえます。

「サンライズ出雲」は、こうした山陰地方の観光地へアクセスできる貴重な夜行列車でもあります。移動そのものを楽しみながら、到着後は各地の観光やローカル線の旅へ。そんな旅の広がりを感じさせる点も、多くの人を惹きつけている理由といえそうです。