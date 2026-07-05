個人的に俳優・佐久間大介と言われて印象に残っている作品がある。初の単独出演を果たした映画『マッチング』(24)だ。劇中で佐久間が演じたのは、主人公・輪花(土屋太鳳)とアプリでマッチングする“狂気のストーカー”永山吐夢。闇を感じる虚ろな目に、黒のロングコートと長靴でデートに現れた吐夢の姿には、衝撃を受けた。

そんな同作の続編となる映画『マッチング TRUE LOVE』が、今年公開予定。マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」の第32回では、『マッチング』の舞台挨拶やイベントの取材記事を振り返りつつ、佐久間の魅力に迫る。

  • 2024年3月9日に行われた映画『マッチング』舞台挨拶(左から内田英治監督、片山萌美、土屋太鳳、片岡礼子)

    2024年3月9日に行われた映画『マッチング』舞台挨拶(左から内田英治監督、片山萌美、土屋太鳳、片岡礼子)

“狂気のストーカー”役を怪演　切り替えの速さをベテラン女優も絶賛

2024年1月に行われた完成披露試写会で、佐久間は自身が演じた吐夢の役作りについてこう語っていた。

「吐夢は変わってる子ではあるんですけど、愛があるからこその行動だったりします。吐夢の原動力や、何を大事にしているのかを監督と2人で会話させてもらって、一緒にキャラクターを作っていただいて楽しかったですね」

明るいキャラクターの佐久間。撮影現場でもその明るさは健在だったようで、共演した斉藤由貴は、「完ぺきに陰鬱なストーカー役をやっているのにもかかわらず、カットがかかった瞬間に突然別の人間になる。私は心の中でパニックでした」と、その切り替えの早さを絶賛していた。

『マッチング』がつないだ“縁”　内田英治監督作品の常連に

同年2月に開催された初日舞台挨拶では、ついに迎えた公開への喜びを爆発させていた佐久間。

「撮影から考えると1年半くらい経ちまして、長らく待ってくださっている皆さんもたくさんいると思うんですけど、今日やっと公開なので気持ちを素直に伝えたいと思います。嬉しい～～～!!」

また、「今年マッチングしたいもの・こと・人」というテーマでフリップトークも実施。佐久間は「内田英治監督」と回答し、「この『マッチング』で関わって、監督の人柄もすごい知ることができて素敵な人だなぁと思ったんです。今後も『マッチング』だけでなく、内田監督と一緒になにかできたらいいなと思って!」と再タッグを熱望していた。

この思いが届いたのか、佐久間は映画『ナイトフラワー』(25)、映画『スペシャルズ』(26)と、内田監督作品に立て続けに参加している。

佐久間不在も主演・土屋太鳳がメンカラを身にまとって存在感

佐久間の存在感は、その場にいないときにも発揮されていた。

作品公開後の3月9日に開催された舞台挨拶付き絶叫上映会には、土屋、片山萌美、片岡礼子、内田監督が登壇。

この日、土屋は佐久間のメンバーカラーで、特徴的なヘアカラーでもある、鮮やかなピンクの衣装を身にまとって登場。「今日は佐久間さんがいらっしゃらないのでピンクを着てきました」と共演者愛をのぞかせていた。

指差し、ウインク……止まらない“ファンサ”

この『マッチング』の取材で特に印象的だったのが、佐久間の“サービス精神”だ。それはファンに向けてのものだけでなく、取材にきていた報道陣にも大いに向けられていた。 2024年2月14日に行われたバレンタイン特別試写会に登壇した佐久間。イベント会場の記者席が自身と近いことに触れつつ、「マスコミの方々、ありがとうございます! 1カメラずつにアピールしたい! でも止まっていられないから勝手に動きます」と、報道陣のカメラに視線を送るサービス精神で笑いを誘っていた。

そのほかにも、度々同作のイベント中に報道陣のカメラに向かって、指差しやウインクなどをしてアピールする姿が見られた。

こういったさりげない“サービス精神”が、ファンのみならず、周囲の人々を魅了する理由なのかもしれない。

名優の祖父・父を持つ29歳俳優、父の出演作を鑑賞して感想を求められる環境で育つ
1968年にデビューした75歳歌手、のちに夫になった相方が36年前に他界　生前から人気者だったためお墓に意味深長な花束も
野村周平がDMした超大物とは? 「もしかしたら『So cute』って返ってくるかも」
「泣きそうだった」「周りを見たら…」野村周平がロングヘアをバッサリ切った理由とは
「嘘でしょ!」「怖い」キスマイ宮田俊哉の“嘘みたいな本当の話”に共演者も衝撃　玉森裕太が当時の驚きを明かす
「まさか…」誕生日の“0時00分”、意外な人物から着信に驚きと興奮　レインボー・ジャンボたかおが実名告白
「え～!」「どうしよう(笑)」今田美桜が困ってしまった“医学生からの質問”とは
「そんなところまで!?」磯村勇斗が撮影現場で驚かされたスタッフの行動とは
「正直にお話ししましょうか?」船越英一郎、プライベートに関する質問に正直回答「大変ですよ!」
大学生で出会い60年以上…結婚55年を迎える音楽夫妻、2人で大ヒット曲を作詞作曲
祖母は日本にパーマ技術を伝えた“美容界のパイオニア”　6LDDKKSSの大豪邸に住む高嶋ちさ子の親友の正体とは
40歳でデビューしたジャズシンガー、12年前に愛息が“においを感じない”難病に
関連画像をもっと見る