少し前まで「暑さを手軽にしのげる手軽なおやつ」として、家庭やお祭りの屋台で楽しんでいたかき氷。ここ最近、大きく進化していることを知っていますか?

甘味処はもちろん、ファミレスの季節メニューとして展開されたり、かき氷をメインに扱う専門店が登場したり。美術品のような美しさのかき氷も登場し、手軽なおやつから「自分へのご褒美」として楽しむ人も増えています。

今回は、そんな進化するかき氷について、マイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行いました。予算、これまでに食べた中で印象に残った味、期待することなど、「お店のかき氷」について質問し、結果をまとめています。興味のある方は参考にしてみてください。

お店のかき氷、どのくらいの人が食べている?

実際にどのくらいの人が「お店のかき氷」を食べたことがあるのでしょうか。アンケート調査によると以下のような結果に。

食べたことがある(50.9%)

食べたことがない(49.1%)

食べたことが「ある」と「ない」で半々でした。「ある」と回答した方の中にはかき氷専門店のほか、甘味処、ファミレスなどで楽しんでいる人が多いようです。

お店のかき氷にいくらまで出せる?

かき氷をお店で食べるとして、いくらまでなら支払えるかを聞きました。

1,000～1,499円(37.9%)

500～999円(32.4%)

1,500～1,999円(14.1%)

500円未満(9.8%)

2,000円以上(5.9%)

お店のかき氷に1,000円以上を支払ってもいいと思っている方は全体的に多く、「1,000～1,499円」と「1,500～1,999円」を合わせると半数を超えました。そして「2,000円以上」という声も。ここまで来れば、もう贅沢品と呼べそうですね。

かき氷は「涼を運ぶ手軽なおやつ」というイメージから、「お店である程度のお金を払って楽しむ特別なスイーツ」というイメージが定着していることがわかります。

お店で食べたかき氷で印象に残っているのは?

専門店のかき氷を食べたことがあるという方に、印象に残っているものを聞いてみました。コメントが寄せられたかき氷をジャンルに分けてご紹介します。

和スイーツ系

「北越谷で食べた ほうじ茶のかき氷 。お店がお茶屋さんなのでお茶の香りがすごく良かった。中に栗とあんこが入っていました」(50歳女性)

。お店がお茶屋さんなのでお茶の香りがすごく良かった。中に栗とあんこが入っていました」(50歳女性) 「京都清水寺近くのお店の 宇治抹茶かき氷 。ふわふわ、抹茶が濃くて本格的でした」(54歳男性)

。ふわふわ、抹茶が濃くて本格的でした」(54歳男性) 「秩父で食べた 氷あずき 。2時間以上並んで食べました。氷がふわっとしていて、さすがでした」(61歳女性)

。2時間以上並んで食べました。氷がふわっとしていて、さすがでした」(61歳女性) 「名古屋の老舗氷屋さんの 冷やしみたらしかき氷 。みたらし団子が添えられていて、黒蜜と甘じょっぱいみたらしだれがかかったかき氷でした」(64歳男性)

フルーツ系

「八ヶ岳の天然氷を使ったお店の いちごミルクかき氷 。香りが良くて、氷がなめらかに溶ける」(49歳男性)

。香りが良くて、氷がなめらかに溶ける」(49歳男性) 「吉祥寺にあるかき氷専門店で食べた プレミアムメロンかき氷 。ホイップクリームでメロンの網を描くなど、見た目のインパクトが最高でした」(52歳男性)

。ホイップクリームでメロンの網を描くなど、見た目のインパクトが最高でした」(52歳男性) 「山梨県の青果店が営むカフェで食べた 氷ももソフト 。桃を凍らせてふわふわに削ってあり、さらにソフトクリームがのって濃厚だった」(54歳男性)

。桃を凍らせてふわふわに削ってあり、さらにソフトクリームがのって濃厚だった」(54歳男性) 「富山県にあるかき氷専門店の マンゴースペシャルかき氷 。氷のふわふわ感もマンゴーの鮮度も別次元に良かったが、お値段もやっぱり別次元」(52歳男性)

ご当地系

「仙台にある甘味処の ずんだ白玉かき氷 。ちょっと贅沢な味わいでした」(71歳男性)

。ちょっと贅沢な味わいでした」(71歳男性) 「沖縄の居酒屋にある 沖縄ぜんざい 。氷にあんこがのった、ひんやりデザート」(45歳男性)

。氷にあんこがのった、ひんやりデザート」(45歳男性) 「 赤福氷 。抹茶シロップがかかり、中に赤福が入っていて美味しかった」(59歳女性)

その他

「広島で食べた クリームブリュレのかき氷 。焦がし砂糖のカリッと食感と、かき氷のふんわり感がマッチしていた。大人味のかき氷でした」(41歳女性)

。焦がし砂糖のカリッと食感と、かき氷のふんわり感がマッチしていた。大人味のかき氷でした」(41歳女性) 「千葉県にある甘味処の メープルかき氷 。ふわふわのかき氷に、こだわりのメープルシロップがかかったやさしい味でした」(57歳男性)

。ふわふわのかき氷に、こだわりのメープルシロップがかかったやさしい味でした」(57歳男性) 「南新宿の あずきとメレンゲかき氷 。ふわふわ食感が良くて美味しかった」(69歳女性)

。ふわふわ食感が良くて美味しかった」(69歳女性) 「横浜のかき氷屋さんの もろこしくんかき氷 。とれたてのとうもろこしを皮ごと焼いて、ペースト状にしてかけてあるとのこと。甘くて美味しかったです」(43歳男性)

。とれたてのとうもろこしを皮ごと焼いて、ペースト状にしてかけてあるとのこと。甘くて美味しかったです」(43歳男性) 「川崎のお店で食べた 黒糖珈琲みるく 。黒糖が甘すぎず、コーヒーの苦みと絶妙に合っていてとても美味しかった」(64歳男性)

お店のかき氷、9割以上の方が「また食べたい」

お店のかき氷をまた食べに行きたいと思うかどうか、聞いた結果がこちら。

はい(92.6%)

いいえ(7.4%)

ほとんどの人が「また食べたい」と回答。わざわざ出かけてでも食べる価値があると満足しているようです。

お店のかき氷、わざわざ食べに行く理由はこれ!

お店に行ってかき氷を食べる目的は、ただ「暑さをしのぐ」だけではないでしょう。お店のかき氷を「また食べたい」と答えた方にその理由を聞くと、下記のような傾向が見られました。

氷の美味しさ。サクサク、ふわふわ感

こだわりのシロップが味わえる

インパクトある見た目が楽しい

旬のフルーツを使った季節メニューが楽しみ

自分へのご褒美にぴったり

旅行先でご当地感を味わいたい

お店によって特徴が違うので、食べ歩きたい

まず、「氷そのものが美味しいから」という声が大多数でした。細かく削られたサクサク、ふわふわの食感は、そう簡単には作れません。お店によっては天然の環境で凍った天然氷を使っていたり、時間をかけてゆっくり凍らせていたり。口の中に入れた瞬間にほろっととろけるあの感覚は、お店ならではですよね。

果汁などを使った手作りシロップの美味しさや、贅沢に盛られたフルーツを味わうためというのも多くの人が挙げていた理由です。季節ごとに変わる限定メニューを楽しみにしているという人も多いでしょう。

最近はパティシエが手がける美術品のようなかき氷も登場し、目で楽しみたいという声もありました。味わいだけでなく、見た目の美しさへの期待も高まっているようです。

かき氷は、味も見た目も楽しむ「贅沢なスイーツ」に進化⁉

お店で食べるかき氷について、アンケート調査を踏まえて見てきました。アンケートでは半数の方がお店のかき氷を食べていて、予算についても「1,000円以上出しても良い」と思っている方が半数を超えています。

印象に残っているかき氷をまとめると、和スイーツ系、フルーツ系、ご当地系に分類され、そのほかにクレームブリュレ風やメレンゲのかかった個性的なかき氷もありました。

見た目のインパクトを楽しむ声は多いですが、やっぱりみんなが期待するのは「氷そのものの美味しさ」です。サクサク、ふんわり、口の中ですーっと消えてなくなるあの感覚はお店ならでは。天然水を使ったかき氷は雑味が少なく、あと味もすっきりとしています。

かつては暑さをしのぐための手軽なおやつだったかき氷ですが、今はお店にわざわざ出かけて行って楽しむスイーツという一面がすっかり定着した様子。美術品のようなかき氷も登場し、自分へのご褒美にしたいという期待も高まっています。

味も、見た目も、楽しい気持ちにさせてくれるお店のかき氷。最近食べていないなという方は、お店に出かけてほっとひと息ついてみませんか。

調査時期: 2026年8月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計503人(男性: 382人、女性: 121人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

