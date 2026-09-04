もち吉は9月12日から、「もち吉創業祭感謝セール」を直営店舗、通信販売、ネット本店などで順次開催する。

もち吉創業祭

詰合せ缶「きもちかさね」を数量限定で発売

同社は1929年9月1日創業で、今年で97周年を迎えた。創業を記念して、7種類31枚のあられ・おせんべいが入った詰合せ缶「きもちかさね」(1,620円)を直営店舗、通信販売、ネット本店にて数量限定で発売する。

北海道、関東、中京、中四国地区の直営店舗(計139店舗)では9月12日から、関西、九州地区の直営店舗(計88店舗)では9月19日から発売し、いずれもなくなり次第終了となる。

あられ・おせんべい袋物商品2割引セールを開催

全国の直営店舗では、あられ・おせんべいの袋物商品を2割引で販売する。北海道、関東、中京、中四国地区(計139店舗)では9月12日～16日、関西、九州地区(計88店舗)では9月19日～23日に開催する。FC店舗は対象外。通信販売およびもち吉ネット本店では実施しない。

対象商品はあられ・おせんべいの袋物商品。店舗によって品揃えが異なる。詰替パック、缶物、箱物、米、生菓子、えん餅、無撰別、久助(こわれ)、餅商品、冷蔵・冷凍商品、力水、お茶、お酒などは対象外となる。

「餅のおまつり 40周年記念限定化粧箱」を販売

「餅のおまつり」は、良質な国産コシヒカリを100%使用した、適度な厚みがあるのにサクッとしたほどよい歯ごたえで、香ばしく焼きあげられた自然な甘みが感じられるソフトな口どけのおせんべい。1986年に発売し、今年で販売開始から40周年を迎える同社の代表作で、2008年には「第25回全国菓子大博覧会」で名誉総裁賞を受賞した。

40周年を記念し、「サラダ味」「しょうゆ味」「うめざらめ味」に加え、福岡県直方市に2026年3月にオープンした「もち吉工場直売所」限定の「あごだし明太味」を詰め合わせた「餅のおまつり40周年記念限定化粧箱」(1,300円)を、直営店舗、通信販売、ネット本店で数量限定販売する。

通信販売・もち吉ネット本店では9月24日から、直営店舗では10月下旬から販売し、なくなり次第終了となる。