ミニストップは2026年9月4日より、茨城県笠間産和栗を使用した「ごほうびソフト - 至福のモンブラン - 」を国内のミニストップ店舗で順次発売する。

ごほうびソフト ‐ 至福のモンブラン

和栗モンブランクリームを贅沢に使用

「ごほうびソフト - 至福のモンブラン - 」(594.00円)は、甘みの強さが特長の茨城県笠間産和栗を使用したソフトクリームと、国産和栗モンブランクリームを組み合わせた商品。和栗本来の旨味と豊かな風味を感じられる仕立てとし、シュガーパウダーをトッピングすることで、モンブランケーキをイメージした見た目に仕上げた。ワッフルコーンとカップから選べるほか、食べるスプーンが付く。小麦・大豆アレルギーがある場合は、プラスチックスプーンが付く。

ごほうびソフト ‐ 至福のモンブラン ‐

2026年9月4日より順次発売し、9月11日に全国発売する。発売地区は全国で、2026年7月末時点で1,686店舗で展開する予定。一部店舗では仕様と価格が異なるほか、一部取り扱いのない店舗もある。

和栗ソフトやミックス、得盛ソフトも登場

「和栗ソフト /ミックス」(410.40円)は、和栗ソフトと、ミックスを展開する商品。コーンとカップを用意し、食べるスプーンが付く。小麦・大豆アレルギーがある場合は、プラスチックスプーンが付く。

和栗ソフト/ミックス コーン

和栗ソフト/ミックス カップ

「得盛ソフト 和栗 /ミックス」(572.40円)は、和栗とミックスの得盛ソフト。

得盛ソフト 和栗/ミックス

「ごほうびソフト - 至福のモンブラン - 」は、デリバリーでも販売する。デリバリーではカップでの提供のみとなり、プラスチックのスプーンが付く。価格、配送エリア、オーダー受付時間、配送手数料などは各社サービスアプリ・ウェブサイトで確認できる。店舗によって取り扱いのない商品もある。対応するサービスはUber Eats、出前館、menu。