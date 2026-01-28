麺と湯気の向こうに、世の中が見える……。連載第5回は、濃厚でクセのあるこってりスープで支持を集める人気チェーン「天下一品」が監修した商品から厳選して2品を実食レポートする。この記事で紹介する「天下一品 濃厚鶏白湯まぜそば 2人前」(税別570円)は2025年9月に、「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」(税別170円)は2024年9月に全業態で発売された商品。

＊ ＊ ＊

「本物」は店にある。だからこそ監修商品は面白い。「天下一品」監修・2つのこってり体験

「天下一品」と聞けば、説明不要の「こってり」である。鶏の旨味を極限まで引き出した、唯一無二の濃厚スープ。ラーメンというよりも、もはやジャンルそのものが「天下一品」と言っていい存在だ。

「天下一品」はこれまで数多くの監修商品を世に送り出してきた。カップ麺、チルド麺、冷凍食品など、どれも共通しているのは、「あのこってりを、どこまで再現できるのか」という終わりなき挑戦である。

今回紹介したいのは、方向性の異なる2品。ひとつは店には存在しない「まぜそば」、もうひとつは小さくても侮れないミニサイズのカップ麺だ。

日清食品「天下一品 濃厚鶏白湯まぜそば 2人前」

まずは、日清食品チルドから発売されている「天下一品 濃厚鶏白湯まぜそば 2人前」。

「天下一品 濃厚鶏白湯まぜそば 2人前」(税別570円)。パッケージから伝わってくる「こってり一筋」の本気

この商品の最大の特徴は、何と言っても天下一品に「まぜそば」という選択肢を持ち込んだことだろう。天下一品の店舗メニューに、まぜそばはない。つまりこれは、実在のメニュー再現ではなく、天下一品の思想を使った新作なのである。

タレは、チキンエキスと鶏脂を中心に構成され、あの「こってり」の鶏の旨味をしっかりと感じさせる設計。注目したいのは、その粘度の作り方だ。油で重くするのではなく、ポテトパウダーを使って厚みを演出している点が実に巧み。これによって、こってり感はありながらも、後味が重くなりすぎない。

そして、極太でモチモチの麺も実に旨い。タレの絡みだけでなく、非常に存在感があり、正直この麺単体でもかなり完成度が高い。

混ぜて食べることで、天下一品の「こってり」を飲むのではなく、食べる感覚に変換しているのが面白い。

これは再現商品というより、天下一品を素材にした別解答。ファンであればあるほど、一度は試しておきたい一杯だ。

サンヨー食品「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」

もう一品は、サンヨー食品から発売されている「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」。

「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」(税別170円)。ミニサイズながら思わず手にとってしまうような存在感のあるパッケージ

内容量は56g(めん40g)というミニサイズで、正直、棚で見かけたときは「小さいな」と思う人も多いはずだ。だが、これはサイズで判断してはいけないタイプの監修商品である

スープは、鶏と豚をベースに、鶏脂でコクを補強。さらに、野菜ペースト、ポテトパウダー、鶏レバーパウダーを組み合わせることで、こってり感に厚みを持たせている。

濃厚鶏白湯のこってりスープが食欲をそそる

注目すべきは、こちらもスープの重さを無駄に増やさず、油の量で押し切っていない点だ。結果として、このミニサイズでも天下一品らしさはしっかり伝わってくる。ミニながらもスープ設計の巧さが際立っていて、最後まで飲めてしまうこってりラーメンだ。

「天下一品は、監修商品にレシピを渡していない」

ここで一つ、重要な話をしておきたい。私が書いた新刊『天下一品 無限の熱狂が生まれる仕掛け』(書籍情報は記事末尾に掲載)の取材過程で、こんな話を聞いた。

あくまでメーカーが、限られた情報と技術の中で「どこまで近づけるか」に挑んでいるのだ。

つまり、本物の味は、店でしか食べられない。だからこそ、監修商品は「代替」ではなく、メーカーの涙ぐましい努力の結晶になる。

ミニサイズにしてみたり、まぜそばという店にない形にしてみたり──。そうした試みが生まれることで、ファンは新しい角度から「天下一品」を楽しめる。本物を知っているからこそ、再現の工夫に唸る。監修商品とは、そういうもう一段深い楽しみ方なのだ。

そして最終的に、「やっぱり店で食べたい」と思わせてくれるなら、それはもう大成功だろう。天下一品は、今日も店でしか完成しない。だからこそ、その周辺で生まれる挑戦が、こんなにも面白いのだ。