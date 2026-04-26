国内の路線を中心に、鉄道に関するさまざまなクイズを出題していきます。鉄道ファンなら常識!? 鉄道に詳しくない人も、ぜひ挑戦してみてください。
全国各地で見られる「難読駅名」に注目し、問題を出題していきます。漢字は見たことがあり、一見すると簡単そうでも、意外と正しく読めない、読みの難しい駅名は少なくありません。では、画像で示したこの駅名、何と読むかご存じでしょうか？
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国内の路線を中心に、鉄道に関するさまざまなクイズを出題していきます。鉄道ファンなら常識!? 鉄道に詳しくない人も、ぜひ挑戦してみてください。
全国各地で見られる「難読駅名」に注目し、問題を出題していきます。漢字は見たことがあり、一見すると簡単そうでも、意外と正しく読めない、読みの難しい駅名は少なくありません。では、画像で示したこの駅名、何と読むかご存じでしょうか？
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