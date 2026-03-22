千葉県市川市「好きな駅」ランキング

市川市は千葉県の西部に位置する都市で、人口は約49万8,000人(2026年2月末現在)。南北に長い地形で、北部には梨の栽培などを行う農地や昔ながらの住宅地が広がり、南の臨海エリアは工業が盛んな京葉工業地帯とマンション、商業施設などが並ぶ。今回はマイナビニュース会員601人に、千葉県市川市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

市川市は千葉市、船橋市、松戸市に次いで県内4番目に人口が多い。江戸川を挟んで東京都に隣接しており、ベッドタウンとして発展。文教都市、学園都市としての一面もあり、高校・大学といった教育施設の多い地区としても知られる。

鉄道はJR東日本の総武線・京葉線・武蔵野線をはじめ、京成本線、東京メトロ東西線、都営新宿線、北総線という5社局7路線が通り、全路線合わせて15の駅がある。

4位 : 南行徳駅 (4.6%)

南行徳駅は東京メトロ東西線の駅。南行徳駅から大手町駅まで約22分、西船橋駅まで約9分という距離にある。駅前にスーパーマーケットや飲食店などがあり、その周囲に住宅地が広がる。北側に少し歩くと南行徳公園(えんぴつ公園)、東側に市川野鳥の楽園、福栄スポーツ広場・いこいの広場といったレジャースポットもある。

南行徳駅を好きな理由として、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(5人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(5人)が同率で1位となった。

ユーザーコメント

「都内に出るのにも良く、駅前が綺麗である」(男性・63歳)

「駅周辺の雰囲気がとても良い」(男性・50歳)

「おいしくて安いお弁当屋さんがあって通っていた」(男性・57歳)

4位 : 市川大野駅 (4.6%)

4位は市川大野駅、国府台駅、京成八幡駅が同率で並んだ。市川大野駅はJR武蔵野線の駅。西船橋方面の列車は京葉線に乗り入れ、舞浜駅を経由して東京駅へ行く列車と、南船橋駅を経由して海浜幕張駅へ行く列車に分かれる。新松戸方面は千葉県から埼玉県内の南浦和駅など経由し、東京都内の府中本町駅まで列車を運行している。

駅周辺は梨の生産地として有名だという。住宅地や梨園などの農地が広がるほか、和風庭園を楽しめる万葉植物園、さまざまな動植物を展示している市川市動植物園、アミューズメントパークの大慶園といったレジャー施設もある。

市川大野駅を好きな理由として、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(5人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(5人)が同率で1位となった。

ユーザーコメント

「かなり前だが、動物園と植物園に行った時に利用した覚えがあるから」(女性・52歳)

「いい駅だと思います。これからも使いたいです」(男性・34歳)

「何年か前に利用したきりですが、落ち着いた感じがすきです」(女性・69歳)

4位 : 国府台駅 (4.6%)

国府台駅は京成本線の普通のみ停車する駅。京成上野駅まで普通で約34分、成田空港駅まで快速や特急への乗換え時間を含めて1時間10分前後かかる。駅の周囲は住宅地で、西側に江戸川が流れる。北側に和洋女子大学、千葉商科大学、東京科学大学のキャンパスがあり、里見公園や市川市スポーツセンターといったレジャー施設もある。

国府台駅を好きな理由として、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(7人)が1位。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「付近の環境がとても好きだからですね」(男性・54歳)

「昔からの歴史を持つ地域であるから」(男性・47歳)

「以前プライベートで訪れた際、印象に残った駅だからです」(男性・48歳)

3位 : 行徳駅 (9.5%)

行徳駅は東京メトロ東西線の駅。東西線は南砂町駅の東側から西船橋駅までの区間が高架で、行徳駅も高架駅となっている。日本橋駅や大手町駅、その先の中野駅まで乗換えなしで移動でき、大手町駅からJR東京駅へ徒歩移動も可能。西船橋駅まで移動すれば、JR総武線・武蔵野線・京葉線や東葉高速鉄道に乗り換えられる。

駅前はスーパーマーケット、ディスカウントストア、コンビニエンスストア、飲食店などが集まり、日々の買い物や飲食には困らない。駅から離れると住宅地が広がり、南へ進むと市川野鳥の楽園、福栄スポーツ広場・いこいの広場などのスポットがある。

行徳駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(8人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「東京メトロで東京からのアクセスがしやすいから」(男性・58歳)

「レトロなお店が多い、商店街が魅力的」(男性・49歳)

「生活するのに利便性が高いので」(男性・48歳)

「駅周辺を散歩するのが好きなので」(男性・49歳)

「好きな飲食店があるので定期的に行っています」(男性・44歳)

2位 : 本八幡駅 (18.1%)

本八幡駅はJR総武線各駅停車と都営新宿線が乗り入れる接続駅。都営新宿線は本八幡駅を始発・終着駅としており、各駅停車と急行を利用できるほか、京王線へ直通する列車を利用することで、乗換えなしで調布・多摩方面へ行くこともできる。

徒歩数分の距離に京成八幡駅もあり、京成本線の快速特急、特急、通勤快速、快速、普通が停車。都営新宿線の駅から成田空港方面へ行く場合、京成八幡駅への乗換えが便利といえる。本八幡駅直結のショッピングセンター「シャポー本八幡」をはじめ、駅周辺はスーパーマーケットやディスカウントストアなど商業施設が充実。本八幡駅から東へ徒歩約10分の場所に「ニッケコルトンプラザ」もあり、駅北口から無料バスも運行している。

本八幡駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(26人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(19人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(15人)となった。

ユーザーコメント

「JR・京成(京成八幡)・都営地下鉄と3社局が乗り入れ、市川市内の交通の要衝だから」(男性・51歳)

「駅周辺は商業施設や飲食店が豊富で、活気のある繁華街となっています」(男性・61歳)

「乗換で利用していたから。また駅前の雰囲気が好き」(男性・52歳)

「シンプルに乗り換えの便が良く使いやすい駅なので良い駅だと思います」(男性・63歳)

「都営新宿線の始発駅で便利だからです」(男性・28歳)

「駅前に商業施設や飲食店が多く、生活もしやすいから」(男性・42歳)

1位 : 市川駅 (36.2%)

市川駅はJR総武線の快速と各駅停車が停車する駅。快速は横須賀・総武快速線として東京・品川・横浜方面へ、各駅停車は中央・総武線各駅停車として新宿・三鷹方面へそれぞれ運転されている。総武線の快速は千葉駅から先、成田空港駅まで行く列車もある。

駅周辺は再開発が進み、南側に商業施設・マンション・図書館などの公共施設を含む複合施設「I-linkタウン いちかわ」が建つ。「ザ・タワーズ・ウエスト」「ザ・タワーズ・イースト」の2棟からなるツインタワーで、市川の新しいランドマークとなっている。他にもスーパーマーケットなどの商業施設や飲食店も多い。

市川駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(40人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(38人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(34人)となった。

ユーザーコメント

「駅周辺エリアが繁栄していて駅も利用者が多く賑わっているので、利用しやすいから選びました」(男性・49歳)

「駅近くの『I-linkタウン いちかわ』からの夜景がキレイだった思い出があるから」(男性・30歳)

「利便性が素晴らしいので、定期的に利用してますよ!」(男性・53歳)

「都内へのアクセスも良く、周辺には商業施設もそろって便利」(男性・64歳)

「何度か訪れたことがあり、雰囲気が良かったので好きだね」(女性・45歳)

「交通の便が良く駅周辺に賑わいを感じるからです」(男性・55歳)

その他 (8位以降)

8位以降は、妙典駅(3.4%)、市川真間駅(3.1%)、大町駅(2.5%)と続いた。各駅に対して、妙典駅は「落ち着いた住宅街であるがイオンなど買い物も便利」、市川真間駅は「すごく雰囲気が好きだから。また行きたいと思う駅だったから」、大町駅は「色々な飲食店やテーマパークがあるから」といったコメントが寄せられた。

京成本線の市川真間駅は9位に

千葉県市川市「好きな駅」ランキング

1位 : 市川駅 ［JR総武線］(36.2%)

2位 : 本八幡駅 ［JR総武線、都営新宿線］(18.1%)

3位 : 行徳駅 ［東京メトロ東西線］(9.5%)

4位 : 南行徳駅 ［東京メトロ東西線］(4.6%)

4位 : 市川大野駅 ［JR武蔵野線］(4.6%)

4位 : 国府台駅 ［京成本線］(4.6%)

4位 : 京成八幡駅 ［京成本線］(4.6%)

8位 : 妙典駅 ［東京メトロ東西線］(3.4%)

9位 : 市川真間駅 ［京成本線］(3.1%)

10位 : 大町駅 ［北総線］(2.5%)

市川市はJR総武線・京成本線沿線と東京メトロ東西線沿線で異なる市街地エリアを形成している。JR総武線・京成本線沿線において、本八幡駅周辺のほうが商業集積の規模は大きいが、今回のアンケートでは市名を冠した市川駅が1位に。市の玄関口としての知名度に加え、総武線快速が停車するアクセスの良さも支持を集めた理由と考えられる。東京メトロ東西線沿線では、行徳駅が3位、南行徳駅が4位に。駅周辺の街や施設で選ばれたようだった。