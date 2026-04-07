毎日使っているバッグやキッチン用品。見た目には「そこまで汚れていない」と思っていても、実際に洗ってみると……思わず目を疑うような結果になることも。

特に“オキシ漬け”は、汚れが一気に浮き出ることで「こんなに汚れていたの!?」と実感しやすい掃除方法。本記事では、人気連載「オキシに漬けたらこうなった」で行った これまでの検証から、“水の色が変わるほど汚れていた”衝撃の結果を3つピックアップして紹介します。

その1：エコバッグ3種を“オキシ漬け”したら…まさかの水の色に!

スーパーやコンビニで日常的に使うエコバッグ。食品や飲み物を入れる機会も多く、気づかないうちに汚れが蓄積しているアイテムです。

特に使用頻度が高く、持ち手部分の黒ずみが気になっていた布製エコバッグは、一体どれだけキレイになるのでしょうか……?

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その2：チリ＆ホコリで曇ったエアコンフィルターを“オキシ漬け”

エアコンフィルターの掃除、つい後回しにしていませんか?

検証したのは、1年前に設置してから夏・冬とフル稼働させていたエアコンのフィルター。表面にはうっすらとホコリが積もり、全体的に曇ったような状態です。

見た目の汚れは“うっすら”でも、オキシ漬けしてみると結果は一変。水の色が一気に変わり、フィルターに溜まっていたチリやホコリの量が可視化される結果になりました。

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その3：ヘビロテの抱っこひもを“オキシ漬け”したら…

0歳の赤ちゃんとの生活に欠かせない抱っこひも。毎日のように使う一方で、洗うタイミングを逃しがちなアイテムでもあります。

ぱっと見では目立つ汚れはないものの、汗や皮脂、よだれなどが染み込んでいる可能性も……。

実際にオキシ漬けしてみると、見た目ではわからなかった汚れが水に溶け出し、その“蓄積”がはっきりと見える結果に。日常的に肌に触れるアイテムだからこそ、定期的なケアの重要性を感じさせられます。

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まとめ

「そこまで汚れていないから、まだ大丈夫」——そう思って後回しにしていた汚れも、実際には少しずつ蓄積しています。

今回紹介したように、オキシ漬けは見えない汚れを“見える化”してくれる掃除方法。漬けるだけで手軽に試せるので、気になっているアイテムからぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。