キッチンや水回りの掃除で、「結局どれが一番落ちるの?」と迷ったことはありませんか?

本記事では、人気連載「オキシに漬けたらこうなった」で実施した検証の中から、「オキシクリーン vs 定番アイテム」の比較企画を厳選して2つご紹介します。実際に同じ条件で汚れ落ちを比べてみると、意外な差が見えてきました。

■その1：「オキシ漬け」vs「ハイター」。まな板の“黄ばみ”落とし対決

キッチン用品の中でも、特に汚れが蓄積しやすい「まな板」。今回は、オキシクリーンを使った“オキシ漬け”と、定番の塩素系漂白剤「キッチン泡ハイター」で、まな板を半分ずつ分けてお手入れし、黄ばみ汚れの落ち方を比較しました。

食器用洗剤では落としきれなかったしつこい黄ばみ汚れ。果たして、オキシ漬けだけで、どこまで白さを取り戻せるのでしょうか。

1時間漬けたオキシ漬けと、わずか30秒の泡ハイターで、黄ばみの落ち方は一目瞭然の結果に。いっぽうで「キッチン用品をまとめて清潔にしたい」という場合には、オキシ漬けが向いているといえそうです。

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■その2：オキシvs重曹、「窓サッシ」掃除対決

普段は見て見ぬふりをしがちな「窓サッシ」。特に外側は土ぼこりや黒ずみがたまりやすく、気づいたときにはかなり頑固な汚れになっていることも。

今回は、オキシ溶液と重曹液をそれぞれスプレーし、同じ条件でブラシ掃除を行いながら汚れ落ちを比較しました。

どちらもスプレーした直後から汚れが浮き上がる感触があり、歯ブラシで軽くこするだけでも違いが見えてきます。

オキシは滑りがよく、汚れを浮かせて落とす感覚。一方の重曹は、やや粒子感があり“こすり落とす”印象です。

最終的に仕上がりに差は出たのか、それとも互角だったのか……?

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■まとめ

漬けおくだけで汚れを落とせる手軽さが魅力のオキシクリーン。今回の検証からも、“広範囲の汚れにじっくり効かせる”場面では特に力を発揮することがわかりました。

一方で、汚れの種類や場所によっては、ハイターや重曹など、より適した洗剤があるのも事実です。

それぞれの特徴を理解し、用途に応じて使い分けることで、日々の掃除がぐっとラクになるはずです。