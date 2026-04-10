お湯に溶かして漬けるだけで、汚れ落ちを実感できると話題の「オキシ漬け」。手軽なのに、想像以上の変化が見られるのが魅力です。

今回は、人気連載「オキシに漬けたらこうなった」で行ったこれまでの検証から、「こんなに汚れてたの!?」と驚いた“ビフォーアフターの差が激しかった”事例を厳選。見ているだけでスカッとする、衝撃の結果をまとめて紹介します。

その1：急須のガンコな茶渋を“オキシ漬け”したら…想像以上にスッキリ

外側から見るとそれほど気にならないものの、フタを開けるとしっかりと付着していた茶渋。フタとの接触部分や注ぎ口の周辺にも、落としきれない汚れが残っていました。フタ裏の茶渋もかなり頑固な様子。日々の使用で蓄積されたこれらの汚れは、オキシ漬けでどこまで落ちるのでしょうか……?

見違えるほどきれいな急須に生まれ変わりました。これまで濃い色の茶渋がこびりついていたフタとの接触部分も、嘘のようにすっきり。毎日使うものほど、“気になっていた汚れ”がリセットされるのはうれしいポイントです。

・・・・・・・・・・・・・・

✅気になる検証結果の詳細はこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

その2：黒カビだらけのお風呂のフタが「オキシペースト」で見違えるレベルに

入浴のたびに気になっていた、お風呂のフタの黒カビ。面積が広いぶん掃除も大変で、つい後回しにしてしまいがちな場所です。表面はそこまででもないものの、裏側には黒カビがびっしり。放置された汚れが広がった状態から、どこまで回復するのでしょうか……?

オキシクリーンに重曹とお湯を加えて作る「オキシペースト」で“オキシ塗り”にチャレンジした結果、見違えるようにピカピカに!

・・・・・・・・・・・・・・

✅気になる検証結果の詳細はこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

その3：お風呂の手おけ＆おもちゃをまとめて“オキシ漬け”した結果…

水回りに置いておくお風呂のおもちゃや手おけは、気づくと黒ずみやぬめりが発生しがち。細かいパーツが多く、しっかり洗うのもひと苦労です。フタ裏の茶渋もかなり頑固な様子。日々の使用で蓄積されたこれらの汚れは、オキシ漬けでどこまで落ちるのでしょうか……?

黒ずみやぬめりがここまで落ちると、見た目の清潔感だけでなく、安心感も一気にアップ。定期的なリセット掃除として取り入れる価値は十分ありだと実感しました。

・・・・・・・・・・・・・・

✅気になる検証結果の詳細はこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

まとめ

一見きれいに見えても、実際に漬けてみると想像以上に汚れが浮き出てくるのが「オキシ漬け」の特徴です。今回紹介したように、漬ける前と漬けた後の変化が目に見えると、達成感もひとしお。

汚れが気になっているアイテムがあれば、ぜひ一度“漬けるだけ掃除”を試してみてはいかがでしょうか。