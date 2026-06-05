カインズは6月3日から、人気商品や季節商品を中心におトクに買い物を楽しめる期間限定のセール企画「2026年 お客様感謝祭」を開始した。

レンジで楽チン グリルプレート

同セールは、第1弾が6月3日～15日、第2弾が6月17日～29日と、2回に分けて実施する。店頭とオンラインショップそれぞれにおいて、日用品から家電、趣味用品まで数量限定・期間限定のセールを展開する。

店頭では、「ソフトパックティシュー／ボックスティシュー(5個パック)」(198円)、「レンジで楽チン グリルプレート」(1,980円)といった生活必需品や季節家電などを感謝祭価格で販売する。また、サーモス マグボトル・ジャグ・専用カバー各種を購入すると、カインズポイントが10倍になる。

サーモス マグボトル・ジャグ・専用カバー各種は、カインズポイント10倍に

独自決済「CAINZ Pay」ユーザー限定のキャンペーンも実施。対象のリフォーム工事でポイントが10倍(一部は20倍)になるほか、5kg以上の米を1袋購入ごとに500ポイントを後日進呈する。

CAINZ Payユーザー限定キャンペーン

オンラインショップでは、EC限定商品や数量限定の特別企画を用意する。ダイソンのスティッククリーナーが3万9,800円、電動アシスト自転車を5万9,800円で販売するなど、まとめ買いやご褒美買いに適した商品がそろう。自宅配送や店舗受け取りなど、ライフスタイルに合わせた利用もできる。