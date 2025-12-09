“しつこい汚れ”と聞くと、真っ先に思い浮かぶのが油汚れですよね。我が家のキッチンコンロも例外ではなく、料理のたびに「どうやったら落ちるんだろう……」とため息が出るほど頑固な汚れがこびりついていました。さらに、ゴトクや排気口カバーの汚れも気になります。

そこで今回は、前回お風呂のフタで威力を発揮した“オキシペースト” といつもの “オキシ漬け” を組み合わせ、コンロまわりをまとめて掃除してみました。

油汚れとホコリ、コゲが気になるキッチンコンロ

これまで、水まわりのカビやぬめりの掃除に使うことが多かった酸素系漂白剤「オキシクリーン」。今回は、初めて油汚れ落としにチャレンジしてみます。

油汚れが気になるキッチンコンロ

キッチンコンロの普段のお手入れ方法は、油汚れ用のシートで拭く程度。表面的な汚れは落ちますが、コンロにこびりついた部分は拭いたくらいではびくともせず、ずっと居座ったままです。

また、ゴトクや排気口カバーはお手入れをした記憶がありません。コンロの油汚れほど意識したことはないにせよ、きっととても汚れているはずです。オキシクリーンで掃除する前に、どの程度汚れているのか見てみます。

油汚れよりもコゲが気になる

まずはゴトク。油汚れはさほど気になりませんが、火が直接当たる部分を中心にコゲがついています。こうしたコゲもオキシクリーンで落とせるのか気になります。

油汚れの上にホコリがついて固まった状態に

次は、キッチンコンロの奥の方にある排気口カバー。油汚れの上にホコリが付着し、そのまま固まってしまっています。触るととてもベタベタしていますし、この機会にきれいにしたいと思います。

手前2つの油汚れがひどい

そしてキッチンコンロは……。使用頻度の高い手前2つは、天板に油汚れがこんなに。手で触るとベタベタした感じはなく、完全に固まっているようです。こんなしつこい油汚れもオキシクリーンで何とかなるのでしょうか。

使い古しの歯ブラシや軍手もあると便利

今回、キッチンコンロの掃除のために準備したものは以下の通りです。

・オキシクリーン

・45℃のお湯

・洗い桶(容量8リットル)

・泡立て器

・ビニール手袋

・重曹

・スプーンや器(ペーストをかき混ぜるため)

・たわし

・使い古しの歯ブラシ

・軍手

ビニール手袋は、オキシ漬けしたアイテムを水ですすぐ時や、オキシペーストでコンロをこする時などに使います。素手でオキシ溶液やオキシペーストを触ると手荒れしてしまうことがありますので、気を付けましょう。

たわしは、オキシ漬けした後のゴトクや排気口カバーの仕上げ洗いに使います。使い古しの歯ブラシは、同じくオキシ漬け後の汚れ落としはもちろん、コンロをオキシペーストでこする際にも役立つ便利アイテム。

さらに、歯ブラシでは落としにくい頑固な汚れ部分をしっかりこすりたい時のために、軍手も用意しておきました。

ゴトクと排気口カバーをオキシ漬け

それでは、ゴトクと排気口カバーをオキシ漬けしていきます。まずはゴトクから。洗い桶に45℃くらいのお湯を6リットル入れ、オキシクリーンを投入します。

オキシクリーンは4リットルのお湯に対してキャップ1杯が目安ですので、今回はキャップ1杯プラス1/2を入れました。なお、オキシクリーンを使う時のお湯は40〜60℃が適温とされています。

オキシクリーンを入れたら、泡立て器でよくお湯をかき混ぜます。かき混ぜる時は、泡立て器以外のもので代用しても問題ありません。

お湯に汚れが溶けだしにごっている

オキシ溶液の中にゴトク3つを入れると、まもなく汚れがお湯に溶け、色がにごってきました。これは油汚れの色のようですが、お湯の表面をよく見るとコゲやホコリなども浮いています。

1時間ほど経ち、オキシ溶液からゴトクを引きあげました。水で流しながらたわしでこすり、汚れを落としていきます。さて、どうなったでしょうか……。

オキシ漬け後も見た目はほとんど変化なし

オキシ漬け後のゴトクがこちら。うーん、オキシ漬け前と見た目はほとんど変わりません。気になっていたコゲは、オキシ溶液の表面には少し浮いていたものの、たわしでこすってもさほど落ちないまま。ただし、油汚れはきれいになったようで、触ってもベタベタした感じはありませんでした。

次に、排気口カバーをオキシ漬けしていきます。排気口カバーは洗い桶に入りきらなかったため、洗面台に4リットルのお湯を張りました。オキシクリーンをキャップ1杯投入して、よくかき混ぜます。そして、オキシ溶液の中に排気口カバーを2つ入れました。

油汚れとホコリがどんどんお湯の表面に浮かび上がる

排気口カバーを入れたとたん、お湯の中からシュワシュワとした気泡が上がります。これが汚れを落としてくれているようで、油汚れのかたまりやホコリがお湯の表面に浮かび上がってきました。今度はとてもきれいになっているような予感がします。

40分後、排気口カバーをオキシ溶液から引きあげます。水で流しながらたわしでこすると、汚れがスルスル落ちていきました! 穴の部分にこびりついている小さな汚れは、歯ブラシや、さらに細いブラシがあると掃除するのに便利です。

完ぺきにきれいな排気口カバーになった

洗い終わった後の排気口カバーがこちら。汚れが完ぺきに落ちました! 油汚れやホコリが全くなくなり、触ってもベタベタしていません。今まで洗った記憶のない排気口カバーですが、オキシ漬けでこんなにもきれいになることがわかりました。

オキシペーストでキッチンコンロをこすっていく

最後に、キッチンコンロの油汚れをオキシペーストで掃除していきます。オキシペーストは、「オキシクリーン: 重曹: お湯＝1: 1: 1」の比率で混ぜて作ります。お湯の温度は、オキシ漬けをする時と同じく、40〜60℃がちょうどいい温度です。

ただし、油汚れは水分多めのほうがよさそうですので、今回はペースト状よりも少しゆるめになるよう調整してみました。

今回はペーストをゆるめに調整

ゆるめのペーストをコンロの油汚れ部分にのばし、そのまま1時間ほど待機。その後、歯ブラシでこすっていきます。また、コンロの油汚れは強力な感じがしたため、天板の部分はビニール手袋の上から軍手をはめて指先で強くこすってみました。

軍手をはめて指先で強くこする

オキシペーストは途中で水分が抜けてしまいがちなので、時おりお湯を足していくと汚れが落ちやすくなります。しかし、やはり油汚れは頑固で、スルスルとは落ちません。オキシペーストが汚れを浮かせてくれてはいますが、かなりゴシゴシとこすり続けました。その結果……。

完ぺきではないがかなりきれいに

排気口カバーのように完ぺきとはいきませんでしたが、はじめの状態に比べればかなりきれいになりました。全体的にベタベタはなくなりましたし、数年ぶりにこんなにきれいなコンロを見た気がします。

ベタベタがなくなりきれいなキッチンコンロに復活

多少落ちきらない汚れは残りましたが、全体としてとてもきれいなキッチンコンロに復活しました。普段からもう少しこまめに掃除をしておけば、この状態をキープできそうです。

これから年末にかけて、大掃除を予定しているご家庭も多いと思います。ぜひオキシ漬けやオキシペーストを活用し、キッチンコンロの掃除にチャレンジしてみてください。