お風呂や洗面所の排水口まわりは、気づくとすぐに汚れがたまってしまう場所。石鹸カスや水垢、皮脂汚れが蓄積しやすいため、こまめなお手入れが必要です。

では、話題の酸素系漂白剤「オキシクリーン」で”オキシ漬け”すると、排水口まわりのパーツはどのくらいきれいになるものなのでしょうか。

排水口まわりのパーツをオキシ漬けしてみる

家の中には気になる汚れがいくつもありますが、特に目につくのがお風呂や洗面所の排水口まわり。いつもは塩素系漂白剤で掃除している部分ですが、「オキシクリーン」でどのくらいきれいになるのか試してみたくなりました。

オキシ漬けを試す排水口まわりのパーツ

今回、オキシ漬けをするにあたって準備したものは、以下の通りです。

・きれいにしたい排水口まわりのパーツ3点

・オキシクリーン

・洗いおけ(容量8リットル)

・42℃のお湯

・泡立て器

・ビニール手袋(すすぎ用)

・使い古しの歯ブラシ

泡立て器は、オキシクリーンを入れたお湯をしっかり混ぜるためのものですが、別の道具でも代用できます。また、漬けおき後に浮き上がった汚れを落とすため、使い古しの歯ブラシも用意しておきました。

排水口まわりはかなり汚れている

オキシ漬けする前のパーツはかなり汚れていました……。お風呂の四角い目皿フタの表側は、掃除をしても時間が経つと黒ずみが目立ちやすく、わずかに凹凸のある素材のため、汚れが完全に落ちないのも悩みです。また、裏側にはぬめりもつきやすくなっています。

四角い目皿フタの裏側

お風呂の排水口内部にある丸い目皿は、先ほどのフタとは違って表面がツルツルのプラスチック製。こちらは、裏側に赤カビのような赤茶色の汚れがこびりついていました。放っておくとすぐに発生してしまうのに、頻繁に掃除をするのは手間がかかるため、ついこの状態に……。

丸い目皿の裏側には赤茶色の汚れが

さらに、しばらく掃除をさぼっていた洗面所の排水金具には、黒カビが付着していました。直接触れる部分ではないものの、毎日使う場所だからこそ、やはり清潔にしておきたいです。

洗面所の排水金具には黒カビが付いている

各パーツをオキシ溶液に漬けていく

それでは、これら3つのパーツをまとめてオキシ漬けしていきます。オキシ漬けに適したお湯の温度は40〜60℃。今回は、42℃のお湯を4リットル用意しました。 オキシクリーンは、4リットルのお湯にキャップ1杯が目安。今回はその基準に合わせ、キャップ1杯分を入れてしっかりとかき混ぜました。

プラスチック製の丸い目皿と排水金具を入れたら、お湯に浮いてこないよう、1番大きな四角い目皿フタを上からかぶせるように乗せていきます。

排水口まわりのパーツ3点をオキシ溶液に漬ける

しばらくすると、小さな気泡とともに、汚れがポツポツとお湯の表面に浮きはじめました。「この調子なら、かなり汚れが落ちるかも……? 」と期待が高まり、そのまま漬けおいて2時間ほど様子をみることにしました。

四角い目皿フタは汚れ落としに苦戦

そして、2時間が経過。お湯に浮いている汚れは、漬けおきを始めた直後からさほど増えてはいません。各パーツの汚れ落ちはどうなったでしょうか。それぞれ確認していきます。

まずは、四角い目皿フタから。見た感じは、オキシ漬けをする前とあまり変わらないようです。水で流しながら軽く手でこすってみても、あまり変わりません。

オキシ漬け後も見た目はさほど変わらない

そこで、使い古しの歯ブラシでこすってみることにしました。かなり時間をかけて念入りにこすった結果……。完璧にはきれいになりませんでしたが、表側はある程度汚れが落ちました。

念入りにこすることである程度汚れは落ちる

ただ、裏側はフタに着色しているため、いくらこすっても見た目の印象はあまり変わりません。

裏側は着色のため見た目がさほど変わらない

次に、丸い目皿はどうでしょうか。こちらはお湯から出す際に軽くこするだけで、ほぼ汚れが落ちました。

お湯の中で軽くこするだけでほぼきれいに

さらに、細かい部分や表面を少し歯ブラシでこするだけで、簡単にきれいに。オキシ漬けによって汚れが浮いている状態ですので、力を入れる必要はなく、スルスルと落ちていきました。

簡単にきれいになった

素材や形によって汚れの落ち具合は異なる

最後に、洗面所の排水金具を見てみましょう。多少表面の黒ずみが落ちている印象ですが、すごくきれいになっている感じはありません。

表面の黒ずみが多少落ちている程度

そこで、こちらも歯ブラシを使ってこすってみました。ゴムまわりやブラシが届きやすい部分は比較的スルスルと汚れが落ちましたが、髪の毛などを絡め取る細かい部分は少し手こずりました。

四角い目皿フタほどではないものの、きちんと汚れを落とすには時間がかかります。それでも、歯ブラシでこすったおかげで、サビが付着している部分以外はとてもきれいになりました。

サビの付着部分を除いてはとてもきれいに

排水口まわりのパーツは、素材や形状によって汚れの落ちやすさに差がありました。プラスチック製の丸い目皿は特に汚れ落ちがよく、オキシ漬けとの相性も抜群です。

一方、四角い目皿フタや排水金具は歯ブラシでこする作業が必要ですが、オキシ漬けをしてからこすることで、手間はかなり減ります。水回りを清潔に保ちたいなら、定期的にオキシ漬けする習慣がおすすめです。

ただし、金属の種類によってはオキシクリーンを使用できないものもあります。素材をよく確認してからオキシ漬けを行いましょう。