漫画『NARUTO』に上忍の一人として登場するマイト・ガイの忍道は、愛弟子のロック・リーを立派な忍者に育てることです。リーを努力の天才と認めて育てる様子は、理想の上司像でもあります。

情熱的で真っ直ぐなガイは、青春や努力に関する熱いセリフや、信念を貫く強さが感じられる名言などが多いです。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女301名を対象に漫画『NARUTO』に登場するマイト・ガイの名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

マイト・ガイの名言ランキング

マイナビニュース会員にマイト・ガイの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「自分を信じない奴なんかに努力する価値はない!!!」(15.2%)

2位「今こそ…自分の大切なものを死んでも守りぬく時!!」(8.6%)

3位「努力を続けてきたお前の手術は必ず成功する!! きっと天国の未来を呼び寄せる もし一兆分の一 失敗するようなことがあったら…オレが一緒に死んでやる!」(8.1%)

4位「まったく! 青春してるなー! お前らーっ!!!」(7.6%)

5位「カカシより強いよ オレは…」(6.6%)

6位「気休めでもなんでもない…なぜならお前は…努力の天才だ」(6.1%)

7位「ナイスガイなポーズをしてまで男が格好をつけた以上 約束は死んでも守るんだ!」(5.6%)

7位「青春の勲章はさりげない“熱血”だ!」(5.6%)

9位「確かに望むことが全てできる訳じゃない…しかしやるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん」(5.1%)

10位「気を失ってさえも まだ…自分の忍道を証明しようというのか…リー…お前はもう…立派な忍者だよ…!」(4.5%)

11位「だがただ朽ちて落ちる訳ではない!! それは新たな青葉の養分となるのだ!」(3.5%)

12位「お前に会った時からオレの“忍道”はお前を立派な忍者に育てることだった」(3.0%)

12位「そして青葉が芽吹く新たな春へと繋げる時こそが――青春の最高潮!! 真紅に燃える時!!!」(3.0%)

14位「木ノ葉の碧き猛獣は終わり 紅き猛獣となる時が来たようだ」(2.5%)

15位「干柿鬼鮫! お前の事は一生覚えておこう!」(1.5%)

マイト・ガイの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

自分を信じない奴なんかに努力する価値はない!!!

第1位に選ばれたのは、愛弟子のロック・リーを鼓舞する際の名言です。努力が実を結ばないことへの不安や恐怖を吐露するリーに、ガイはこの言葉をかけました。

挑戦には壁がつきものです。失敗続きのときは「どうせ自分には無理だ」と思いながら取り組むよりも、「自分ならできる」と信じて突き進むほうがよっぽど建設的で、価値のある努力になります。物事がうまくいかず、弱気になってしまう時に思い出すと力が湧いてくるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「今、あらためて見ると重い言葉だと思いました」(48歳男性)

・「自分ができると信じないと努力しても意味がないと思うので」(44歳女性)

・「自分にグッとくる頑張れる言葉だから」(48歳男性)

・「努力する意味の本質を語っているから」(33歳男性)

・「人生観が感じられていい」(46歳男性)



今こそ…自分の大切なものを死んでも守りぬく時!!

第四次忍界大戦にて死も覚悟のうえで八門遁甲をすべて開き、戦闘力を爆発的に上げて里を守る戦いに臨むことを決意した瞬間の名言です。自分の命も省みない決断に、ガイの信念の強さが感じられます。

家族や友人、夢や信念など「大切なもの」があると、自分でも驚くような力を発揮できることがあります。絶対に譲れないものを守るためなら迷わず行動できるガイを見習って、ここぞというときにブレない人間になりたいものです。

【このセリフを選んだ理由】

・「男らしくて熱い。今でも心に残っているセリフだから」(45歳男性)

・「父から受け継いだ自分の信念を貫く姿がかっこいいから」(45歳女性)

・「ストレートなもの言いで、記憶に残る」(43歳男性)

・「使命感に駆り立てられている姿がよい」(46歳男性)



努力を続けてきたお前の手術は必ず成功する!! きっと天国の未来を呼び寄せる もし一兆分の一 失敗するようなことがあったら…オレが一緒に死んでやる!

我愛羅との戦いで、忍として致命的な負傷をしたリー。忍復帰に必要な手術の成功率は50%、失敗すれば死亡という究極の選択を迫られた愛弟子に伝えた感動的な名セリフです。

自分ひとりでは不安を拭えないとき、周りの励ましが大きな力に変わることはよくあります。手術は成功すると安心させたうえで、もしものことがあっても独りにはしないと宣言できる覚悟の大きさに、熱血漢のガイらしさが詰まっていてかっこいいシーンです。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分の命を懸けられるほど相手を信じられる心の強さ」(41歳男性)

・「絶望に打ちひしがれるリーとの絆を感じられてよかった」(31歳男性)

・「俺が一緒に死んでやるなんて、よほどの信頼がないと言えない」(36歳女性)

・「ボロボロ泣けましたよね」(36歳女性)



まったく! 青春してるなー! お前らーっ!!!

中忍試験にて、試験前にうちはサスケを相手に禁じ手を使おうとしたリーを止める際に登場した名言です。ガイとリーのキャラの濃さが印象的で、インパクトの強い初登場となりました。

大人になるにつれて青春とは縁遠くなる人が多い中、ガイはいつまでも若々しく熱い気持ちを持ち続けている人物です。無気力に過ごす人よりもずっと輝いていて、充実した毎日を送っているように見えます。大人になっても青春を追い求めていいんだと、気づかせてくれる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「なんか聞いていて気持ちがホッコリします」(47歳女性)

・「弟子と同じで熱血な感じが伝わる言葉だと思う」(48歳男性)

・「面白おかしく共感できる」(41歳男性)

・「日常生活で使えそうなセリフだから」(45歳男性)



カカシより強いよ オレは…

初対面のガイの実力に懐疑的なカカシ班の3人に対して、決め顔でこの名言を発しました。永遠のライバルを自称するだけあり、ガイははたけカカシに匹敵する実力を有しています。

「自分のほうが優れている」と断言できる人は、努力や鍛錬を重ねて着実に自信をつけてきた人です。ガイのように全面的な勝利宣言は難しくとも、得意分野を磨いて「この分野では誰にも負けない」と胸を張れる強みを持てるようになりたいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「ギャグキャラに見せかけて本当に強かったから」(26歳男性)

・「ガイらしい性格が出ていると思う」(32歳女性)

・「永遠のライバルですから」(44歳男性)



気休めでもなんでもない…なぜならお前は…努力の天才だ

体術のみで立派な忍になろうと意気込んでいたリーですが、天才の日向ネジを前に自信喪失した際、ガイはこの言葉をかけました。リーの陰の努力を見守り続けていたガイが言うからこそ、説得力のある名言になっています。

優秀な人材と平凡な自分を比べて、劣等感に押しつぶされそうになったことのある方は、意外と多いでしょう。自信を無くしたときこそ、人目につかない努力にも目を向けてくれる人の助言を素直に受け取ることが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「弟子との関係性が最高」(45歳男性)

・「『努力の天才』って好きな言葉なので」(44歳女性)

・「相手を認めている一言に心を打たれたから」(45歳男性)



ナイスガイなポーズをしてまで男が格好をつけた以上 約束は死んでも守るんだ!

誰が見張っている訳でもないのに自分ルールを守る理由を問うリーに対して、ガイはこう答えました。自分に厳しいストイックなガイらしいセリフで、弟子のリーにも大きな影響を与えた名言です。

どんなに些細な約束でも守る誠実な人は、好感が持てるうえに信頼できます。人としての基本的なことを大切にする真面目さや、どんな状況でも約束を守り抜こうとする責任感の強さは、ガイならではの魅力ですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「信念を感じる言葉と思うから」(39歳女性)

・「普段はおちゃらけているけれど、めちゃくちゃカッコいいシーンでした」(44歳男性)

・「一番共感できるセリフだからです」(37歳男性)



青春の勲章はさりげない“熱血”だ!

リーと初めて会った際に登場した、熱血キャラのガイにぴったりの名言です。忍術の練習に苦戦するリーを見たガイは、この言葉をエールとして送りました。

特徴的な外見で目を引くガイですが、地味な積み重ねを嫌がらない真面目な人物です。派手なパフォーマンスよりも、地道な努力や安定した熱意を重要視するガイだからこそ言える名言で、彼の思想がよく表れています。

【このセリフを選んだ理由】

・「熱い言葉が好きだから」(44歳男性)

・「どんなに挫けていても勇気をくれるからです」(41歳男性)



確かに望むことが全てできる訳じゃない…しかしやるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん

うちはマダラとの最終決戦で、使用者は必ず死ぬといわれている八門遁甲の陣を使うことを決意した際、このセリフを発しました。義務感ではなく「大切なものを守りたい」という望みから、やるべきことを全うしようとしていることがわかる熱い名言です。

仮に大きな代償を払うことになっても、心からの望みには抗えないこともあるでしょう。挑戦したい、成し遂げたいと思う気持ちは大きな原動力となり、成長を促してくれるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「なんとなく自分に向けられた言葉に感じた」(48歳女性)

・「前向きなところが良いと思った」(48歳男性)



気を失ってさえも まだ…自分の忍道を証明しようというのか…リー…お前はもう…立派な忍者だよ…!

中忍試験にて、我愛羅に敗北し気を失ってもなお闘志を失わなかったリーを前に、涙を流しながら発した名言です。部下想いの上官としての一面も伺える名シーンでした。

愛弟子であるリーの成長を一番近くで見てきたガイだからこそ、我愛羅戦を目にするのは苦しかったはずです。それでも、最後までリーの戦いを見届け、立派な忍者だと認める姿は理想の上司そのものでした。その後のフォローも含めて、ガイのような上司が欲しいと思った方は多いでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「弟子を思う気持ちがとてもいい」(46歳男性)

・「マンガを読んでいて感動したから」(44歳男性)



『NARUTO』とは

岸本斉史氏原作の漫画『NARUTO』は、1999年から2014年まで『週刊少年ジャンプ(集英社)』で連載された作品です。2002年から放映されたTVアニメシリーズは通算720話にものぼり、劇場版やゲーム、歌舞伎、小説などさまざまなメディアでも展開されました。

物語は、孤独で落ちこぼれの少年・うずまきナルトが火影を目指す過程で、仲間との衝突や共闘、師との別れなどを繰り返す成長譚です。幻術や忍術を駆使した超常的なバトル、複雑な人間関係や緻密に作りこまれた世界観などが多くのファンを引き込んでいます。

マイト・ガイは、作中一の熱血キャラと言っても過言ではなく、体術しか使えないロック・リーを立派な忍者に育て上げることを忍道にした上忍です。

マイト・ガイのクセが強すぎる名セリフをランキング形式で紹介しました

『NARUTO』に登場するマイト・ガイの名言ランキング1位には、自信喪失した愛弟子を叱咤激励する「自分を信じない奴なんかに努力する価値はない!!!」が選ばれました。何かに打ち込む中で、挫折を経験したすべての方に刺さる名言と言えるでしょう。

エネルギッシュで情熱的なガイは、落ち込んだときでも前向きになれるような名セリフを多く残しています。元気がないときにガイの名言・名セリフを思い出せば、きっと背中を押してもらえるはずです。

調査時期: 2025年7月23日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



