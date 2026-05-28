「グッチ・レーシング」が始動！アルピーヌとともにF1へ参入

グッチがアルピーヌ・フォーミュラワン・チームとのパートナーシップを締結し、2027年シーズンより「グッチ・レーシング・アルピーヌ・フォーミュラワン チーム」としてF1に参戦することを発表した。これはラグジュアリーファッションブランドがフォーミュラワン チームのタイトルパートナーを務める初の事例となる。チームはグッチの象徴的なインターロッキングGと「Gucci Racing」ワードマークを組み合わせた専用ロゴを用いたカラーリングをまとって戦いに挑む。

【画像】グッチがアルピーヌF1チームのパートナーに！ グッチ、アルピーヌそれぞれの関係者たち（写真2点）

近年、若年層や女性へのリーチを急速に拡大するF1は、毎シーズン15億人以上にリーチする重要なマーケットとなっている。主要戦略市場において多様かつプレミアムなオーディエンスへアプローチ可能なプラットフォームへと進化しており、グッチにとっては、規模においても頻度においても、ブランド価値や認知度、そしてカルチャーにおける存在感を強化するのに最適な環境といえる。

常に、伝統、革新、そして現代文化が交わる場において存在感を発揮してきたグッチにとって、モータースポーツはその延長線上に自然に位置づけられるものであるという。1955年にジャン・レデレによって創設されたアルピーヌのモータースポーツへの情熱と共鳴し合い、その協業は単なるサーキット上での露出にとどまらず、今後数シーズンにわたり、コンテンツ、製品、ハイエンド顧客向け体験、限定イベントなど、さまざまな取り組みを通じて展開される予定だ。