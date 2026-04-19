次の電車、本当に来るよね……? そんな小さな不安を感じたことはないでしょうか。

地方の町を走るローカル線には、ただの移動手段以上の意味があります。国土交通省の「令和7年版交通政策白書」によると、地域交通の重要性が増す一方、減便や運転士不足もあって危機的な状況にあるとされています。高齢化と人口減少が進み、地域鉄道の利用者数はこの20年で約3割減少。各地で鉄道路線の廃止・バス転換という動きが相次ぐ中、「明日から列車が来ないかも……」という不安が、誰かの日常に影響を与えています。

だからこそ、ローカル線の「ちょっとしたあるある」が、あなたの心にも「自分ごと」として届く物語になるはずです。今回、マイナビニュース会員約500名を対象にアンケートを実施。その声をもとに、漫画家兼イラストレーター・菅原県さんの作品で紹介します。

風が強い日、駅に着く前から嫌な予感…なぜ?

ローカル線は、地域の過疎化や公共交通維持という課題の中でも、人と人をつなぎ、日常を紡ぐ「ひと駅の物語」を抱えています。「移動そのもの」が暮らしの質を左右する時代、こうした身近な鉄道に目を向けることは、地域の未来を考えるきっかけにもなるでしょう。「ちょっとしたあるある」を通じて、その背景にある社会のつながりを感じてみてください。