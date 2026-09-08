SNSで大きな話題を呼んでいる、「癒し」をテーマにしたアートトイブランド「Mellojoy(メロジョイ)」は、日本初のリアル体験スペース「Mellojoy Pop-Up」を9月9日より東京・原宿にオープンします。

超人気スクイーズを購入できる店舗が原宿にオープン

オープンに先駆け、9月8日にはオープニングセレモニーやプレスの先行内覧会を実施。かわいい店内の様子をレポートします!

Mellojoy(メロジョイ)とは?

「Mellojoy(メロジョイ)」は、TikTokをはじめとしたSNSでグローバル総インプレッション数10億回を突破し、若い世代を中心に注目されているアートトイブランドです。

「癒し」をコアコンセプトに、ユニークな触感やビジュアルのハンドメイドスクイーズを展開。すべての商品に高品質な100%フードグレードシリコーンを使用し、専門の職人がひとつひとつ丁寧に手作業で仕上げるというこだわりぶり。これまでオンラインで展開してきた「メロジョイ」を、実際に体験して購入できる店舗が今回オープンしました。

原宿にオープン! 「Mellojoy Pop-Up」

「Mellojoy Pop-Up」の場所は、東京・原宿の明治通り沿い。東京メトロ明治神宮前<原宿>駅から歩いて1～2分の立地で、外観はメロジョイのキャラクター・Melloya(メロイヤ)のかわいい姿でラッピングされています。

ピンクを基調とした店内には、メロジョイのアイテムがズラリ。オープン時点では約148種類のスクイーズを展開します(※在庫や販売状況に応じて変動する可能性もあります)。あれもこれも、オンラインで見た商品が集められていてテンションが上がります!

プレス内覧会の日には、メロイヤちゃんがお出迎え。かわいいポーズにみんなメロメロ。9日の公式オープン後も、不定期で時々店舗に登場するそうです。

マイナビニュース編集部の注目アイテムは?

「Mellojoy Pop-Up」でマイナビニュース編集部が注目するアイテムは、今回初登場となる「極み・鮨」シリーズ。マグロや貝など、お馴染みのお寿司がもちもちのスクイーズに。メロイヤちゃんも鮨職人のようなビジュアルです。

また、人気の「贅沢スフレ」シリーズもラインナップに入っています。ムニュムニュとやわらかな手触りが気持ち良い～。

「メロジョイ ミニランド」「クリームまみれ大福」シリーズといった小ぶりなかわいいアイテムも。

また、誕生石からインスピレーションを得たメロイヤのドール「The Birthstone Fluffies 生誕モコたん」も展示されています。

販売スペースである1階の奥には、アートが飾られたエリアもありました。ピンクのもふもふとした空間で、メロジョイの世界観に没入できそうです。

超人気スクイーズを購入できる店舗が原宿にオープン

メロジョイの世界観を楽しもう! 2階エリア

店舗1階の販売スペースから外階段を上がると、2階はメロジョイをテーマにした装飾インスタレーションや、フォトブースで楽しめるエリアになっています。

センターには巨大なスクイーズが。もちもちもちと遊ぶ動画を撮るのも楽しそう。

限定プリントシール機では、3種類のフォトフレームが選べます。

他にも、運勢を占うおみくじを楽しめるエリアも。

1階で購入した後、買ったアイテムを手に2階で撮影を楽しんだり、じっくりメロジョイの世界観に浸れるストアです。

「Mellojoy Pop-Up」入店方法&購入特典をご紹介

「Mellojoy Pop-Up」への入店は、公式サイトで整理券を配布中。1人につき、1日1枠のみ予約可能です。

そしてPop-Up限定特典として、5,000 円以上の購入で限定クリアカード1枚、または限定ステッカー1枚をプレゼント、10,000 円以上の購入で、限定プリクラブースの撮影1回、または限定アクリルキーホルダーを1点プレゼント、15,000 円以上の購入で、限定MELLOYAマグネットを1点プレゼントと、豪華な特典も用意されています。数量限定、先着順でなくなり次第終了。

これまでオンラインでしか購入できなかったメロジョイを、実際に触って購入できる「Mellojoy Pop-Up」。スクイーズブームが高まる中、新しい原宿の人気スポットになりそうです。

「Mellojoy Pop-Up」店舗情報