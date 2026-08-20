Mellojoyは9月9日、東京・原宿に日本初となるリアル体験スペース「Mellojoy Pop-Up Shop(メロジョイポップアップショップ)」をグランドオープンする。8月20日には店舗ビジュアルを公開した。

「Mellojoy」日本初上陸のリアル体験型ストア

同ブランドは「癒やし」をコンセプトに展開するアートトイブランド。TikTokをはじめとするSNSで人気を集めており、グローバルでの総インプレッション数は10億回を突破しているという。

Mellojoy Pop-Up Shop 店舗ビジュアル

日本初のリアル店舗となる同ショップでは、独自の触感を特徴とする「Squishy(スクイーズ)」や、ブランドのメインキャラクター「Melloya(メロイヤ)」との触れ合いを楽しめる。オンライン中心に展開してきたMellojoyの世界観を、実際に見て触れて体験できる「体験型トレンドトイ空間」として位置付ける。

また、店舗では五感を刺激する体験を通じて、来場者に癒やしや日常の楽しさを提供することを目指している。これまでデジタル上で親しまれてきたコンテンツをリアル空間へと拡張し、新たなブランド体験を創出する。

Mellojoyの商品には、高品質な100%フードグレードシリコーンを採用。専門の職人が一つひとつ手作業で仕上げることで、独自の質感と高品質な仕上がりを実現しているという。

参加型SNSキャンペーン開催中!

さらに、オープンに向けたティザープロジェクトとして、SNS横断型のフォトキャンペーン「Melloya in Tokyo」を実施している。

同キャンペーンは東京の5カ所を舞台とし、参加者が好きなスポットを選んでMelloyと一緒に写真を撮影し、指定の方法でSNSへ投稿することで応募できる。参加者の中から抽選で、「Mellojoy Pop-Up Shop」のオープン初週に利用可能な特別入店資格がプレゼントされる。

応募方法や対象スポットなどの詳細は、Mellojoy Japan公式SNSアカウントで案内している。