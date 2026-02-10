放課後の学校という空間は、昼間とはまったく違う顔を見せる。人の気配が消え、音が吸い込まれるような静けさの中では、いつも当たり前にあったものが、急に“別のもの”に見えてしまうことがある――。

連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現する(一部変更の可能性あり)。今回お届けするのは、「誰も信じてくれない“教室の異変”」の体験談。

読者の“ぞっとする”体験談「誰も信じてくれない“教室の異変”」

近年、「子どもの頃の記憶に残る不思議な体験」がSNSや怪談イベントで語られる機会も増えている。特に学校は、長い時間を過ごし、感情の起伏が激しい場所だけに、強い印象として記憶に刻まれやすい。

本当に何かを見たのか。それとも、一瞬の恐怖がかつての記憶を塗り替えたのか。説明がつかないまま、「でも確かに見た」という感覚だけが残る――そんな体験こそが、何年経っても忘れられない怪談として語り継がれていくのかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート