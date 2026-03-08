ここ数年、「令和のホラーブーム」と言われるほど、怪談やホラーが再び広がりを見せている。全国各地で怪談イベントが開催され、映画・配信ドラマ・書籍など、ジャンルを問わず“じわっと怖い”作品が安定した支持を集めている。SNSでも、誰かの体験した小さな違和感や不思議な出来事が「わかる」「自分も似た経験がある」と共感を呼び、日常に寄り添う語りとして受け止められる場面が増えた。恐怖そのものよりも、“説明できない感覚”を共有する文化として、怪談は今も静かに根づいている。

連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現する(一部変更の可能性あり)。今回お届けするのは、「謎の老婆」の体験談。

読者の“ぞっとする”体験談「謎の老婆」

怪談や不思議な体験談の中には、今回のように「一瞬だけ目撃した人物」が語られることが少なくない。特に駅や道路、トンネルといった公共空間は、人の記憶や想像が重なりやすい場所でもある。

近年はSNSや動画配信を通じて、こうした日常の延長線にある怪談が広く共有されるようになった。派手な怪異ではなく、「本当に見たのか分からない」という小さな違和感こそが、かえって多くの人の記憶に残る。

通勤や通学で毎日のように利用する駅のホーム。誰もが知っている場所だからこそ、そこで起きた説明できない出来事は、より現実味を帯びて語り継がれていくのかもしれない。

怪談は単なる“怖い話”にとどまらず、日常の不安や人間関係の機微を映し出す鏡でもある。近年はSNSで誰もが身近な「小さな怪談」を共有できるようになり、怖さよりも“共感”が広がる場面が増えた。今後も、私たちの生活の中に潜むささやかな違和感や心の揺れを、怪談というフィルターを通して見つめ直す機会が増えていくのかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート