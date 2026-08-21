病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

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解説

レントゲンやMRI検査のあと、検査着をとてもきれいに畳んでくださる患者さんがいらっしゃいます。お気遣いいただいて、本当にありがとうございます。

でも、検査着は患者さんごとに交換しており、使用後はスタッフが洗濯に出しています。そのため、きれいに畳んでいただいても、結局はスタッフが広げて洗濯かごへ入れることになります。

漫画内で「森川さん」はどっちでもいいよとは言ってますが、検査が終わったら、検査着は畳まず、そのままで大丈夫です!

皆さんが丁寧に畳んでくださる時間も積み重なると、その分だけ次の患者さんをお待たせしてしまうことに繋がります。お気持ちはとてもありがたいのですが、どうぞお気遣いなく、そのまま置いて退出していただく方がスタッフとしてはありがたいです。

片付けと洗濯は、私たちスタッフにお任せください!

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からばく社

からばく社

現役放射線技師として働きながら漫画を描いてる人。20匹くらいいるペット達の餌代を稼ぐために作家活動をはじめた。好きなものはスーパー銭湯とオタクにやさしくないギャル。書籍『ギャル技師ちゃんのやべぇ日常』(KADOKAWA)が好評発売中。
Xアカウント→@100nichigonoRT

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