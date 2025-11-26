平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

あ、足が…

いかに下まで下げられるか、それが腰パン! とはいえ、そんなことを知らない子どもたちからすれば、足がめちゃくちゃ短い人に見えていたようです……。オシャレって紙一重なんですよね。