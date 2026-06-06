双子で元芸人、いまは漫画家として活躍するまか☆りなが、自身の芸人時代のエピソードや思い出を“あるある”満載の4コマで描きます。芸人仲間との思い出やぶっとびエピソード、業界の裏側まで、知られざる芸人の世界をのぞき見していってください。

共演後の新幹線内で…

「面白さ」一本でのし上がっていく世界に思われがちな芸人の世界ですが、舞台もテレビも1人だけではつくれません。こうした気配りや腰の低さで周りの信頼を得る人柄も、人気者には欠かせない要素なのかもしれませんね。