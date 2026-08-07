病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

院で診察や検査を受ける際、「妊娠の可能性はありませんか?」と何度も聞かれて、不思議に感じたことはありませんか?

実はこの確認は、妊娠しているかどうかで、医療の対応が大きく変わる場面が数多くあるためです。

例えば、レントゲンやCTなどの画像検査では、妊娠の有無によって検査方法を変更したり、MRIや超音波検査を優先したり、一部の造影剤や薬剤の使用を慎重に判断するなど、診断や治療の方針が変わるケースも少なくありません。

さらに、妊娠初期はご本人も妊娠に気付いていないことがあります。そのため、受付で確認した後でも、医師や看護師、放射線技師などがそれぞれ改めて確認を行います。これは「前の人が聞いたから大丈夫」ではなく、聞き漏れや思い込みを防ぎ、安全性を高めるための大切なダブルチェックです。

何度も同じ質問をされると手間に感じるかもしれません。しかし、その一つひとつの確認が、患者さん本人はもちろん、お腹の赤ちゃんを守り、最適な医療を提供するための重要な情報になります。

「妊娠している場合」と「妊娠していない場合」では、選択される検査や治療が変わることがある。だからこそ、病院では繰り返し確認を行っているのです。