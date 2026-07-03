病院で働く人たちの毎日は、患者さんには見えない“事情”と“本音”でいっぱい。予約の時間、紹介状の必要性、救急外来の待ち時間……「どうして?」と思われがちな場面の裏側を、受付・看護師・技師などさまざまな医療従事者の視点で描くオムニバス連載。ちょっと笑えて、少しだけ病院の見え方が変わる“医療現場の裏側”をお届けします。

解説

病院の予約時間は、「その時間ぴったりに診察開始」というより、「その時間帯のご案内目安」として運用されていることが多いです。

基本的に病院やクリニックの予約時間は10時～、11時～といったように、1時間ごと、もしくは30分ごとの枠に区切られています。この枠はひとつの時間帯につき1組ではなく、10時～の枠が4.5枠、といった具合に同じ時間帯に複数の患者さんが予約しています。

しかし多くの病院ではすべての患者さんを同時に呼んで診察することは不可能なので、順番に呼んでいく形で診察が進められていきます。また、診察時間は患者さんの容態や症状によってまちまちなので2～3分で終わる人もいれば、30分かかる人もいます。

もちろん、すべての方をなるべく早く案内できるように、待ち時間や着替えをしている間に次の患者さんを呼んだり準備するなどの工夫はしていますが、同じ10時～の予約でも一番最初に呼ばれる人と一番最後に呼ばれる人がいることになります。

したがって、10時の予約だからといって10時00分に必ず呼ばれるわけではない、ということです。

患者さん側でも、

予約時間の10〜15分前に来院する

聞きたいことをメモしておく

着替えのしやすい又は必要のない服装でくる

などをしていただけると、診察の流れ全体がスムーズになって全体の待ち時間が短くなります。