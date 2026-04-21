映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

“静寂の空間”だからこそ際立つ音のストレス

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今回取り上げるのは、舞台や演劇の観劇中に起きた“いびき”の問題だ。

舞台は、俳優の息づかいや細かな演技、空気感までも含めて楽しむ繊細な娯楽のひとつだ。映画やライブとは異なり、観客席の静けさそのものが作品の一部として機能している側面もある。

そのため、わずかな物音でも周囲に伝わりやすく、特にいびきのように断続的に響く音は、観劇体験に大きな影響を与える。

近年は舞台観劇のマナーについても意識が高まっており、開演前のアナウンスなどで注意喚起が行われることも多い。一方で、体調や疲労などによって意図せず眠ってしまうケースもあり、完全に防ぐことが難しい側面もある。

とはいえ、静かな空間だからこそ、ひとつの音が全体に与える影響は大きい。観る側が作品に集中できる環境を保つことは、その場にいる全員の体験を守ることにもつながる。

舞台という限られた時間と空間を共有する以上、自分の状態が周囲にどのように伝わるのかを意識することが、心地よい観劇体験の一部なのかもしれない。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート