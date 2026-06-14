長野久義「大城のキャッチャー道具が飾ってあって…」巨人・大城と訪れたバッティングセンターで従業員に“バレた”一部始終を語る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 6月7日（日）の放送では、レギュラーコーナー「あなたのゴールデンタイムを教えて」に寄せられたメッセージを紹介しました。

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝くうえでのヒントを探していくコーナーでございます。

＜リスナーからのメッセージ＞

「大学生の頃からバッティングセンターが好きで、よく足を運んでいます。最近は地方のバッティングセンターを巡るのにハマっていて、月に1回、日帰りで遠征し、現地でのバッティングとおいしい食事を楽しむのがゴールデンタイムです」

佐藤：なんだかいいですね！

長野：やっぱり、バッティングセンターも場所によって全然違うと思うので。どういうのがあるかちょっと聞いてみたいですね。

佐藤：ということは、なんとなく最近のバッティングセンターの雰囲気も分かっていらっしゃるということですか？

長野：そうですね。大人になってから新宿・歌舞伎町と、神宮球場のところのバッティングセンターに……。

佐藤：え!? 本当ですか？ コブシ球場の？

長野：コブシ球場の近くのバッティングセンターに、去年のキャンプ前ですかね。1月の末に行きました。

佐藤：まだ現役っていうことですか？

長野：そうですね。

佐藤：1人ですか？

長野：いや、大城（卓三）と。

佐藤：お、出た（笑）！

長野：コブシ球場のところで、物産展じゃないですけど、そういう地方のおいしい物が食べられるみたいな……。

佐藤：グルメイベントみたいな？

長野：そうです。そこに行って食べて……。

佐藤：それは、ゲストで呼ばれたみたいな感じですか？

長野：いえ、普通に行きました（笑）。それで、帰るときに「そういえば、バッティングセンターがあるな」と思って、そこへ立ち寄って、「じゃあ卓三、ちょっとバッティングしろ」って言って、しっかり打たせてキャンプに臨ませたんですけど。

佐藤：自主トレっていうことですか？

長野：自主トレさせました。ただ、ちょっと去年の成績がダメだったので、もしかしたら、そのバッティングセンターで打たせたせいだったかも……軟式ボールなんでね。

佐藤：軟式ボールで金属（バット）ですよね（笑）。

長野：そうですね（笑）。

佐藤：どうでした？ 大城選手のバッティングは。

長野：やっぱり上手ですよ。軟式ボールって、打つのが結構難しいんですよ。

佐藤：どう難しいんですか？

長野：ボールが柔らかいので、金属バットに当たるときに潰れてファウルになりやすいんです。

佐藤：そうか、スイングが速すぎちゃって。

長野：そうですね。大城はそれをうまい具合に柔らかく打てるタイプなので、きれいに打っていました。

佐藤：気づかれなかったですか？

長野：多分、大丈夫だったんじゃないですかね。

佐藤：だって、スイングも音も明らかに違いますよね。

長野：スイングっていうか、まず体がデカすぎるので（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）！

長野：でも、そこのバッティングセンターに大城のキャッチャー道具が飾ってあったんです。それで、帰るときに従業員のおじさんが「あ、これ大城選手のですよ」って大城本人に言っていたので（笑）。

佐藤：えぇ（笑）!? それは大城選手だということを分かって？

長野：分かってました。「キャッチャー道具を飾ってます」みたいな感じだったので。

佐藤：へぇ！ すごいですね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/