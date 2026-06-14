「お金じゃどうしようもない日が来る」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、“独身”でいることの不安を語った――。

「このまま行くと、お金じゃどうしようもない日が来る」

4日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、少子化問題について特集。日本では、単身者の税と社会保障の負担率が33.1％と“過去最高”になった一方で、婚姻率は下がり続けており、SNSでは、「自分だけの人生を楽しみたい」「負担ばかり増えて結婚なんて無理」といった声が上がっているという。また、2025年の出生数は約67万人で、10年連続の“過去最少”を記録し、将来の働き手の減少が危惧されている。

現在、“独身”の兼近は、「“子供がいなくても回せる世界をみんなで作りましょう”ってなってるなら、独身でもいいやって思える。子供いなくたっていいじゃん! それぞれ好きに生きようよ! って思える」と前置きしながら、「ただ、このまま行くと、お金じゃどうしようもない日が来る」と日本の将来を想像。「僕がお金をたくさん持ってようが、社会が回らなかったら、それはゴミなんですよ。ゴミを集めてる日々になる。そうなるのが怖いんで……」と心の内に抱える不安を明かした。

続けて、「我々って、誰かが生んだ子供に助けてもらって生きてる」と話した兼近は、「その社会構築の中で無責任に、“俺は独身でお金もいっぱいあるから楽しく生きていけるぜ!”って、大人になるにつれて言えなくなってきたというか……。誰かの子供に助けてもらう日々って考えたときに、俺大丈夫かな? って不安になる」と吐露。改めて、「子供がいなくても回る社会を作る」ことを提言し、「今はAIも伸びてるし。それができるのであれば、僕もそっちにお金をいっぱい投資できるかなと思う」と語った。