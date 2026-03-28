映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナーの話』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

「前を横切る動き」なぜここまで気になるのか

今回取り上げるのは、映画館での一幕。上映中、スクリーンの前を横切る人の存在に、集中が途切れてしまったという体験だ。

映画館は照明が落とされ、視界の大半がスクリーンに向けられているため、前を人が通るとその動きが強く目に入ってしまう。とりわけ作品に入り込んでいる場面ほど、わずかな動きでも現実に引き戻される感覚が生まれやすい。

もちろん体調や事情によって席を立つこと自体は避けられない場合もあるが、タイミングや移動の仕方によっては、周囲への影響を最小限に抑えることもできる。にもかかわらず、何度も同じ動きを繰り返されると、その存在自体が気になってしまうのも無理はない。

映画を観るという行為は、個人の体験でありながら、同時に“同じ空間を共有する体験”でもある。だからこそ、自分では些細に思える行動が、他の誰かの没入を妨げてしまうことがある。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート