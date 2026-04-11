映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

応援と“ヤジ”の境界線はどこにあるのか

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今回取り上げるのは、スポーツ観戦の場で見られる“ヤジ”の問題だ。スタジアムや球場は、観客が声を出して応援できる数少ない空間のひとつだ。選手を鼓舞する歓声や応援歌は、試合の雰囲気を盛り上げる重要な要素でもある。

一方で、相手チームや選手に対して執拗に浴びせられるヤジは、周囲の観客にとって不快に感じられることも少なくない。特に、個人を否定するような言葉や、攻撃的な表現が続くと、“応援”という枠を超えた行為として受け止められやすい。

近年、スポーツ観戦のあり方は大きく変化している。SNSの普及により、観客の振る舞いが可視化されやすくなり、「応援の一体感」を大切にする一方で、「他者への配慮」もより強く求められるようになった。

実際に、各球団やリーグでも観戦マナーに関するガイドラインを設け、過度なヤジや誹謗中傷に対して注意喚起を行うケースもある。

応援の熱量が高まるほど、言葉も強くなりがちだ。しかし、その言葉が誰かを傷つけたり、周囲の観戦体験を損ねたりするものであれば、それは本来の“応援”とは少し違うものになってしまう。

同じ空間で同じ試合を楽しむからこそ、その場にいる全員が気持ちよく過ごせる距離感が求められている。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート