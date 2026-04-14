映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

ライブの“盛り上がり”と視界問題の難しさ

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今回取り上げるのは、ライブ会場で起きた“視界を遮る行動”に関する体験だ。

音楽ライブでは、観客が一体となって盛り上がることが魅力のひとつとされている。手を上げたり、体を動かしたりすることで、会場全体の熱量が高まるのは、ライブならではの体験とも言える。

一方で、前方の観客が大きく動き続けることで、後方の人の視界が遮られてしまうケースも少なくない。特にジャンプのように上下の動きが繰り返されると、ステージの視認性は大きく影響を受ける。

近年はライブの楽しみ方も多様化しており、「思い切り盛り上がりたい」という人と、「じっくり観たい」という人が同じ空間に混在している。

そのため、会場や公演によってはジャンプや過度な動きを制限するルールが設けられることもあるが、すべての現場で統一されているわけではない。結果として、観客同士の価値観の違いが、体験の満足度に影響を与える場面も生まれている。

ライブは本来、出演者と観客が一体となって作り上げるものだ。だからこそ、自分の楽しみ方が周囲にどのような影響を与えるのかを意識することが、その空間をより心地よいものにする一歩になるのかもしれない。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート