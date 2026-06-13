「私にはどうしても免許を復活させなければいけない理由がありました」フリーアナウンサーの笠井信輔が、自身のインスタグラムで運転免許を再取得したことを報告。再取得に至った理由を明かした。

笠井信輔

失効した運転免許を再取得した理由は“ある映画”

5月18日に運転免許の更新を忘れて、失効していたことを告白していた笠井アナ。5月30日に再びインスタグラムを更新し、「失効した免許を復活させました!」と報告した。

元々は免許返納も視野に入れていた笠井アナだが、1時間の講習を受けて免許を再取得。その理由について、「私にはどうしても免許を復活させなければいけない理由がありました」「なぜ私が『再取得しよう!』と思ったのか」「それは、この新作映画『免許返納!?』が原因です」と試写で映画『免許返納!?』(6月19日公開)を観たことがきっかけだと明かした。

そもそも20年以上車に乗っていなかった笠井アナは、マイナンバーカードの出現によって免許証を持つ必然性がなくなったと言及。さらに先日、うっかり免許を失効してしまったことでこのまま“卒業”という手もあったそうだが、「これからの生涯『免許はどうしたの?』と聞かれて『失効してしまいました』と答え続けるのは、あまりにも恥ずかしいしイヤです」と本音をこぼし、「『返納しましたよ』と堂々と言えるように【免許返納のために免許を再取得】したのです」と“再取得”の理由をつづった。

この投稿には、「再取得おめでとうございます」「失効と返納では意味が違いますもんね」「私も気づいた時には期限切れでした」などのコメントが数多く寄せられている。