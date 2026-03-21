映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。一方で、多くの人が同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナー違反が周囲の体験を大きく損ねてしまう。一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の「ライブ市場調査」によると、2024年のライブの総動員数、総売上額ともに過去最多を記録。ぴあ総研の「ライブ・エンタテインメント市場動向調査」によれば、トキ消費(体験型消費)や推し活の定着が上昇の背景にあり、その空間を乱す行為を問題視する声はSNSでも度々見かける。

そこで本連載『許せなかった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃した“許せなかったマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような、見過ごせない違和感。その一つひとつを切り取りながら、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

どうしても気になってしまう“雑音”

今回取り上げるのは、演奏会での一幕。静寂が求められる空間にもかかわらず、隣の席から聞こえてきたのは、お菓子を食べる音だった。

クラシックコンサートや舞台公演などでは、わずかな物音でも鑑賞の妨げになる場合があり、主催者側がルールを設けているケースも。それでも、周囲への配慮を欠いた行動に遭遇してしまうことがある。ほんの些細な行動でも、それが隣の誰かの“楽しみにしていた時間”を損ねてしまう――。そんな前提を改めて意識することが、心地良い空間を守る第一歩なのかもしれない。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今なお多くの人にとって特別な価値を持つものだ。だからこそ、その空間をどう守るのかは、ルールだけでなく、一人ひとりの意識にゆだねられる部分も大きくなっている。ほんの少しの想像力と配慮が、誰かの大切な時間を守ることにつながる。そんな視点を持つことが、これからの娯楽体験をより豊かなものにしていくのかもしれない。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート