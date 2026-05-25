有吉「ダントツで1が好き」少年時代からドハマりした“人気RPGシリーズ”とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月17日（日）の放送では、人気RPGシリーズ「ドラゴンクエスト」の思い出を振り返りました。

◆少年時代に熱中した「ドラクエ」愛

この日は、今年で40周年を迎える「ドラゴンクエスト」（以下、ドラクエ）の話題に。有吉は、ドラクエを1作目からすべてプレーしていると豪語しますが、「ストーリーのことを言われると、ほぼとんちんかん」と苦笑いを浮かべます。

有吉としては、物語よりもレベルを上げたり、強い武器を買ったりしてパーティーを強くしていくほうを重視していると言い、「ストーリーを完璧に覚えているかと言われると……人に言われて『そんなのもあった！』ってなる」と素直に語ります。

続いて“一番好きなドラクエの作品”について話が広がり、松崎は「一番やっていたので、4と5は結構わかりますね」とコメント。これに有吉は「俺はもうダントツで1」と即答し、そのときの思い出を語り始めます。

当時、小学校高学年だった有吉は、毎日のように通っていた駄菓子屋の店主から、ドラクエを薦められたそうで、「買ってすぐやったんだけど、面白すぎてびっくりした！」と話します。

翌日には、その興奮を学校のクラスメイトに伝えようと、黒板にストーリーを書き、面白さを熱弁したと言います。さらには、「俺がカセットを持って、いろんな人の家に行ってさ。俺がプレーするドラクエをみんなに見せるっていう。ドラクエの“伝道師”だった」と振り返ると、山本も松崎も驚きの声をあげます。

そして、「当然2から大変なことになって、3は社会問題になるくらいとんでもないことになっていくんだけど、俺はダントツで1だね」とドラクエ愛を爆発させていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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