ミラノ・コルティナ五輪で金メダル！“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一 新たな仕事に挑戦中「滑ること以外は慣れていないので（笑）」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！本記事では、大会前後での環境の変化について伺った模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆金メダル後に広がった新たな挑戦

稲垣：改めてですが、金メダルおめでとうございます！

三浦＆木原：ありがとうございます！

――三浦＆木原ペアに花束を渡す稲垣と山本。

三浦：素敵な花束をありがとうございます！

木原：ありがとうございます！

稲垣：2人とも肌がツルツル！ 僕も肌はきれいなほうだけど。

山本：ハハハ（笑）。本当にキラキラしていますね！

稲垣：笑顔も爽やかで……あのさ、見ちゃうよね（笑）。ちょっと30秒ぐらい黙って見てたい。

山本：目に焼き付けたい（笑）。

稲垣：あの日に戻っちゃうね。お2人の顔を見ると泣けてきちゃうというか、龍一くんを抱きしめたくなっちゃう。

木原：ありがとうございます（笑）。

稲垣：オリンピックから数ヵ月が経ちましたけれども、環境は落ち着いてきましたか？

三浦：普段は滑ることしかしないんですけど、オリンピックが終わった後、本当にたくさんのお仕事をいただきまして。新しいことにたくさん挑戦させていただき、とても楽しくお仕事をしています。

稲垣：どんな挑戦だろう？ こういうラジオ番組に出るっていうのも。

木原：そうですね。なかなか今まで経験させていただいたことがなかったんですけれども、滑ること以外は慣れていないので（笑）。いつも緊張しながらお仕事をさせていただいています。

稲垣：テレビへの出演もたくさんあったり、みんな僕みたいなことを言うだろうし（笑）。

山本：でも、皆さん同じ気持ちですよ（笑）。

稲垣：そうなんだよね。この感動は（本人に直接）伝えていいでしょ（笑）？

木原：もううれしいです、ありがとうございます！

三浦：ありがとうございます！

――この後も、りくりゅうペアがミラノ・コルティナ大会について振り返る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM