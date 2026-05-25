木原龍一「璃来ちゃんのほうがしっかりしているイメージが…」ミラノ・コルティナ五輪では立場が逆転!? りくりゅうが明かす“金メダル獲得”の裏側と普段の素顔

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、日本人ペア初となる金メダルを獲得したミラノ・コルティナ大会について振り返った模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆りくりゅうが語る“金メダルの裏側”

稲垣：オリンピックでは団体戦で銀メダル、個人戦で金メダルという素晴らしい成績を収めましたれども、いま振り返ってみて、今大会を一言で表すとするといかがですか？

木原：やっぱり「涙」しかないですよね。

稲垣：でしょ！ 僕もそうよ。

木原：ありがとうございます（笑）。

稲垣：それは“喜びの涙”もあるでしょうし、悔しい涙もあったり。

木原：そうですね。団体戦までは、自分たちの思い描いていた通りのプランだったんですけれども、個人戦のショートプログラムでミスをしてしまったときに、「自分が積み上げてきたものがすべてなくなってしまった」っていう感覚になってしまって。ショートプログラムが終わった後は悔し涙、悲しい涙だったんですけど。

稲垣：でも、それ以上の喜びの涙が。

木原：フリーが終わった後もずっと泣いていました、あの日は（笑）。

稲垣：璃来さんも泣いてましたか？

三浦：私は木原選手ほど泣いていないんですけど（笑）。でも、普段は泣かないタイプなので、すごく新鮮でした。

稲垣：あっ、そうなんだ！ 普段は逆だったりする？

三浦：逆ですね。

木原：どちらかと言うと僕が引っ張るタイプで、しっかりしているんですけど、あの日は完全に立場が逆転して。だから最近、世間的にも璃来ちゃんのほうがしっかりしているイメージがついてしまっているので、ちょっと悔しいです（笑）。

稲垣：大丈夫、みんなそのイメージしかないから（笑）。

全員：ハハハ（笑）。

稲垣：だって、ほとんど寝ないでフリーに臨まれたんでしょ？

木原：8時間睡眠を確保したかったんですけど、ベッドに入ってもまったく寝られないまま朝を迎えてしまいました。

稲垣：でも、あのパフォーマンスで見事な結果になりましたよ。

山本：璃来さんは（ショートプログラムの演技後に）泣いている龍一さんを包み容むかのような、温かい目線を送っていたじゃないですか。それは「ここは私がしっかりしなきゃ」っていう気持ちがあったのですか？

三浦：それもありました。やはり、2人とも落ちてしまったら、次のフリーもうまくいかないと思ったので、今までの恩返しとして強くなれたのかなと思います。

稲垣：素晴らしいね。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM