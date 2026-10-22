最初に結論： 映画「イコライザー」シリーズは、『イコライザー』（2014年）→『イコライザー2』（2018年）→『イコライザー THE FINAL』（2023年）の公開順で見るのがおすすめです。公開順と物語の時系列が一致しているため、この順番で見ると、主人公ロバート・マッコールの人物像や信念、各作品のつながりを理解しながら楽しめます。 この記事でわかること 映画「イコライザー」シリーズ3作品の公開順と時系列、おすすめの見る順番

『イコライザー』から『THE FINAL』までの各作品のあらすじ・主要キャスト・監督

デンゼル・ワシントン演じる主人公の人物像と、シリーズのアクションの魅力

シリーズを視聴できる主な動画配信サービス

映画「イコライザー」シリーズは、デンゼル・ワシントンとアントワーン・フークワ監督がタッグを組んだ、骨太なアクション映画です。

元アメリカ海兵隊や国防情報局でトップエージェントとして活躍し、高いスキルを有するスペシャリスト、ロバート・マッコールを、デンゼル・ワシントンが演じています。デンゼル・ワシントンが見せる重厚なアクションと、孤高のヒーローを魅力的に描くアントワーン・フークワの手腕が光る人気シリーズです。

本記事では、この映画「イコライザー」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「イコライザー」シリーズを見る順番

映画「イコライザー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「イコライザー」シリーズの公開順

『イコライザー』(2014年) 『イコライザー2』(2018年) 『イコライザー THE FINAL』(2023年)

「イコライザー」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

『イコライザー』(2014年) 『イコライザー2』(2018年) 『イコライザー THE FINAL』(2023年)

「イコライザー」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「イコライザー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「イコライザー」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『イコライザー』(2014年) 『イコライザー2』(2018年) 『イコライザー THE FINAL』(2023年)

映画「イコライザー」シリーズは、元国防情報局の凄腕エージェントである主人公ロバート・マッコールの孤高の戦いを描いています。彼の高いスキルや、弱者を助け自らの正義を貫く信念などを理解するには、やはり公開順で見るのがよいでしょう。

「イコライザー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「イコライザー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『イコライザー』

あらすじ

元国防情報局エージェントのロバート・マッコールは、今はホームセンターで働きながら静かな生活を送っていた。行きつけのカフェで娼婦の少女・テリーと言葉をかわすようになったマッコールは、だんだんと彼女と打ち解けていく。やがて彼女がロシアン・マフィアから搾取されていることを知り、彼らのアジトに乗り込み、その場にいたマフィアたちを殺害してしまう。やがてロシアン・マフィアはマッコールを始末しようとするが……。

出演/デンゼル・ワシントン、マートン・チョーカシュ、クロエ・グレース・モレッツ、デヴィッド・ハーバー、ビル・プルマン、メリッサ・レオ

監督/アントワーン・フークア

公開年/2014年

『イコライザー2』

あらすじ

元国防情報局凄腕エージェントのロバート・マッコールは、ホームセンターをやめ、タクシードライバーとなり、近隣の人々を陰ながら助けるという日々を送っていた。ある日、CIA時代の上官であるスーザン・プラマーが殺されたという知らせを聞いたマッコールは復讐を誓い、同じく元エージェントであるデイブ・ヨークと協力して捜査を進めていく。しかし、マッコール自身も命を狙われ、さらには彼が支援しているマイルズ・ウィテカーという青年が誘拐されてしまう……。

出演/デンゼル・ワシントン、ペドロ・パスカル、アシュトン・サンダーズ、ビル・プルマン、メリッサ・レオ、サキナ・ジャフリー

監督/アントワーン・フークア

公開年/2018年

『イコライザー THE FINAL』

あらすじ

元国防情報局凄腕エージェントのロバート・マッコールは、ある任務を受けてイタリアのシチリア島でマフィアのボスを殺害するも、重傷を負ってしまう。南イタリアのアルトモンテに辿り着いたマッコールは、地元の人々に助けられ、彼らに友情を感じるようになる。だが、彼らが犯罪組織に支配されていることを知り、彼らを助けるために立ち上がる……。

出演/デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、デヴィッド・デンマン、エウジェニオ・マストランドレア、レモ・ジローネ、ガイヤ・スコデッラーロ

監督/アントワーン・フークア

公開年/2023年

「イコライザー」シリーズの魅力

「イコライザー」シリーズは、「街のどこにでもいるような冴えない中年男性が、実は怒らせてはいけない凄腕のスペシャリストだった……」という、デンゼル・ワシントン演じる主人公のギャップが大きな魅力となっています。

ホームセンターの店員やタクシードライバーとして働く普通の男性が、ひとたび何かあればそのスキルで敵を叩きのめしていくトラブル解決請負人「イコライザー」として立ち上がります。悪人を目の前にした際、一瞬で戦闘モードのスイッチが入るその様子や、ホームセンターの工具やクレジットカードなどを武器に変えてしまうその戦闘技術、敵を倒すまでの時間をカウントダウンして予測するというそのスタイルも、独自の魅力を感じさせます。

デンゼル・ワシントンの演技とアクション技術、さらにアントワーン・フークワ監督の「痛み」や「重量感」をリアルに描写する演出が相乗効果を発揮し、ロバート・マッコールという主人公をより魅力ある存在にしていると言えるでしょう。

「イコライザー」シリーズが配信されている動画配信サービス

「イコライザー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年10月時点で「イコライザー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『イコライザー』

映画『イコライザー2』

映画『イコライザー THE FINAL』

Hulu

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映画『イコライザー THE FINAL』

現在、いくつか動画配信サービスで、「イコライザー」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「イコライザー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

かつてアメリカで放送されていたテレビドラマ『ザ・シークレット・ハンター』(原題:The Equalizer)を現代を舞台にしてリメークした映画「イコライザー」シリーズ。高い能力を持つ引退したスペシャリストが、その経験とスキルを生かし、法で裁けない組織暴力や悪党から市井の人々を助けていく……という物語は、大きなカタルシスを感じさせ、高い人気を得ています。

デンゼル・ワシントンが見せる圧倒的な強さ、アントワン・フークワ監督による圧倒的にリアルで骨太なアクション演出が楽しめるこのシリーズ。気になった方は、ぜひこの機会に見てみてはいかがでしょうか。

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