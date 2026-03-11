「96時間」シリーズは、リュック・ベッソン率いるヨーロッパ・コープが制作を手がけ、リーアム・ニーソンが主演を務めた人気アクションシリーズです。元CIAの秘密工作員という特殊な経歴を持つ父親が、人身売買組織に誘拐された娘を96時間以内に救い出すという第1作は世界で大ヒットを記録。その大ヒットを受けて、2026年時点で全3作の映画と全2シーズンのドラマが制作されています。

本記事では、「96時間」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

映画「96時間」シリーズを見る順番

「96時間」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「96時間」シリーズの公開順

『96時間』(2008) 『96時間/リベンジ』(2012) 『96時間/レクイエム』(2014)

「96時間」シリーズの公開順は上記のようになっています。

「96時間」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下の通りです。

『96時間』(2008) 『96時間/リベンジ』(2012) 『96時間/レクイエム』(2014)

「96時間」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「96時間」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「96時間」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『96時間』(2008) 『96時間/リベンジ』(2012) 『96時間/レクイエム』(2014)

「96時間」シリーズは、第1作で娘のキムがアルバニア系マフィアに誘拐され、元CIAの特殊工作員である主人公のブライアンが大暴れして娘を救出します。第2作、第3作ではアルバニア系マフィアのその後やブライアンと元妻・レノーアと娘のキムの関係性が変化していく様子が描かれています。この変化の様子や、あるリベンジの理由を知っておくためにも、「96時間」シリーズは、公開順で見るとよいでしょう。

「96時間」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「96時間」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『96時間』

あらすじ

CIAの秘密工作員を引退したブライアン・ミルズは、別れて暮らしている娘のキムとの関係を修復したいと思っていた。そんなとき、キムが友人と出かけたパリ旅行で何者かに誘拐される。ブライアンはかつての仕事で身につけた特別なスキルを使い、キムを救うためにパリに赴く。調査を進めるうち、キムはアルバニア系マフィアによる人身売買組織に誘拐されたことがわかり、ブライアンは組織の隠れ家に潜入するが……。

出演/リーアム・ニーソン、マギー・グレイス、ファムケ・ヤンセン、ホリー・ヴァランス、ザンダー・バークレー、オリヴィエ・ラブルダン、アーベン・バジラクタラジ

監督/ピエール・モレル

公開年/2008年

『96時間/リベンジ』

あらすじ

元CIAの秘密工作員であるブライアン・ミルズは、元妻のレノーアと娘のキムを出張ついでにイスタンブール旅行に誘う。キムには、2年前にアルバニア系人身売買組織に誘拐され、ブライアンに救出されたという過去があった。同じ頃、2年前にブライアンに息子を殺されたアルバニア人・ムラドも、ブライアンに復讐をしようとイスタンブールを訪れていた。ムラドはブライアンとレノーアを誘拐し……。

出演/リーアム・ニーソン、マギー・グレイス、ファムケ・ヤンセン、リーランド・オーサー、ジョン・グライス、D・B・スウィーニー、ルーク・グライムス

監督/オリヴィエ・メガトン

公開年/2012年

『96時間/レクイエム』

あらすじ

元CIAの秘密工作員であるブライアン・ミルズは、別れた妻・レノーアからの電話を受け、ベーグルを買って帰宅する。するとそこでレノーアが殺されており、ブライアンは容疑者として警察から追われることとなる。ブライアンは娘のキムも狙われていると考え、キムに連絡して彼女を守ると告げる。警察から逃げながら、ブライアンは独自に調査を開始する……。

出演/リーアム・ニーソン、マギー・グレイス、ファムケ・ヤンセン、フォレスト・ウィテカー、ダグレイ・スコット、サム・スプルエル

監督/オリヴィエ・メガトン

公開年/2014年

シリーズ4作目はドラマ! 「96時間 ザ・シリーズ」とは

映画三部作の終了後、2017年から2018年にかけて、ブライアン・ミルズの若き日を描いた前日譚となるテレビドラマ『96時間 ザ・シリーズ』が放映され、シーズン2まで制作されました。このドラマでは、主人公のブライアンをクライヴ・スタンデンが演じています。

『96時間 ザ・シリーズ』

あらすじ

元グリーンバレーのブライアン・ミルズは、メキシコギャングのメヒアに妹を殺され、復讐を誓う。メヒアを追い詰めたブライアンだが、大統領直属の秘密情報機関ONDIに復讐を阻止されてしまう。ONDIの長官であるクリスティーナ・ハートからスカウトされたブライアンは、ONDIで訓練を受けて特殊なスキルを身につけていく。さまざまなテロを解決するブライアンだが、心にはメヒアへの恨みを抱えていた……。

出演/クライヴ・スタンデン、ジェニファー・ビールス、ガイウス・チャールズ、ブルックリン・スダーノ、モニーク・ガブリエラ・カーネン

監督/ロメオ・タイロン、ビル・ジョンソン

公開年/2017年～2018年

「96時間」シリーズの魅力・見どころ

「96時間」シリーズの魅力は、なんといっても「最強お父さん」ブライアン・ミルズの存在にあります。

元CIAの秘密工作員というキャリアから得た特殊能力を持つブライアンですが、娘・キムの前ではただの口うるさいパパ。キムに「旅行先から毎日電話しろ」「移動したら居所を知らせろ」と口うるさく約束させ、娘からウザがられています。しかし、キムに危機が訪れたとなれば、昔取った杵柄で卓越したスキルを発揮。即座に誘拐犯を突き止め、アジトを割り出し、単身で攻め入ってはマフィアたちを皆殺しにしてしまうのです。娘を救うためならなんでもする、そんな最強・最凶パパっぷりが、観客から大きな支持を得ました。

ブライアンを演じるリーアム・ニーソンは、この作品への出演以前は、重厚で知的な演技派俳優というイメージが強い俳優でした。しかし、56歳で演じたこの作品で、一気にアクション俳優の仲間入り。191cmという体躯を生かし、知性を感じさせるおじさんアクション俳優という、新たなジャンルを確立。この「96時間」シリーズでは、そのリーアム・ニーソンの一撃必殺アクションも、大きな見どころです。

「96時間」シリーズが配信されている動画配信サービス

「96時間」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年3月時点で「96時間」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『96時間』

『96時間/リベンジ』

『96時間/レクイエム』

Hulu

『96時間』

『96時間/リベンジ』

『96時間/レクイエム』

ディズニープラス

『96時間』

『96時間/リベンジ』

『96時間/レクイエム』

「96時間」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

リーアム・ニーソン主演の映画「96時間」シリーズは、映画全3作と、主人公の若き日を描く前日譚となるドラマがシーズン2まで制作されました。第1作の中で、誘拐された娘が無事に生きていられる時間的猶予が「96時間」と述べられており、その言葉が邦題の由来となっています。ちなみに第2作と第3作では、特に96時間という時間制限はありません。

日本では「96時間」シリーズとして親しまれているこのシリーズですが、原題は『Taken』。「奪われた」「誘拐された」というような意味で、娘や家族(時には自分も)を誘拐された主人公ブライアン・ミルズの状況を描いています。海外では「96 hours」などと言っても理解してもらえないので、注意が必要です。

本記事で「96時間」シリーズに興味を持たれた方は、ぜひ動画配信サービスなどでご覧になって見てください。娘に対するパパ・ブライアンと、敵を片っぱしから無双していく元CIAブライアンの落差に、きっと次の作品を見たくなってしまうはずです。

