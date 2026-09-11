フリーランスながら大学病院の医局に乗り込み、その高い医療技術で数々の難しい手術を成功させ、高い報酬を得る「ドクターX」こと大門未知子。この大門を主人公とする医療ドラマ『ドクターX』シリーズは、2012年から12年にわたり7シリーズ(2026年時点)が制作されるなど、高い人気を博しています。

この『ドクターX』シリーズには、大門未知子の決めゼリフのほか、医局員が上司の言葉に付和雷同する「御意!」など、印象に残るセリフが多数登場します。

本記事では、ドラマ『ドクターX』シリーズに登場した名言をランキング形式で紹介。発言者やそのセリフが発せられたシチュエーションも紹介します。

『ドクターX』の名言ランキング

マイナビニュース会員に『ドクターX』シリーズに登場する名セリフの中で印象に残っているものを聞いてみたところ、このような結果になりました。

1位「私、失敗しないので」【大門未知子】(51.0%)

2位「致しません」【大門未知子】(12.0%)

3位「メロンです。請求書です」【神原晶】(4.0%)

4位「あんたまた患者に『失敗した』って言われたいの? それとも上から『失敗した』って言われたくないの? 誰のためのオペなんだよ、ボケ!」【大門未知子】(3.0%)

4位「俺は医者なのか。それとも犬なのか。このままへいこら鳴き続けるのか」【海老名敬】(3.0%)

6位「100人医者がいて優秀なのは10人。その10人がほかのカバーまでしていたらミスも起きるしそのうち過労死しますよ。ダメな医者助けている場合? 患者助けるのが医者でしょ?」【大門未知子】(2.5%)

6位「AI、AIって馬鹿の一つ覚えみたい。AIの言いなりにオペして失敗したよね? 医者が自分の失敗を患者のせいにするんじゃないよ」【大門未知子】(2.5%)

6位「チャンスをものにできない人間はいりません」【天堂義人】(2.5%)

9位「手術場にはなれ合いも助け合いも『御意』もいらない。助けなきゃいけない病人がいるだけ」【大門未知子】(2.0%)

9位「私には上も下も横も斜めも関係ないんですけどね」【大門未知子】(2.0%)

9位「あなたみたいに自信のある医者ばっかりじゃないの」【城之内博美】(2.0%)

9位「失敗したときは責任を取らず、成功したら自分たちの手柄ですか。それはあまりにも図々しい」【神原晶】(2.0%)

9位「命の前で迷ってる男は医者でねぇ」【大間正子】(2.0%)

14位「バカじゃないの? 院内政治? そんなもののためにすごく痛い思いをして自分の体にメス入れて健康な肝臓をくれると思う?」【大門未知子】(1.5%)

14位「フン…かっこつけやがって。せっかく譲ってやったのに」【加地秀樹】(1.5%)

14位「患者は1回失敗されたらそこで終わりなんです。でも医者の方は次に失敗しなきゃいい。そう考える。つまり、未知子はそういう普通の医者ではないということです」【神原晶】(1.5%)

14位「私は医局員の頃、あなたたち教授にクズ呼ばわりされてオペの助手もさせてもらえませんでした。自ら手に入れたスキルであななたちをひざまずかせたかった」【北野亨】(1.5%)

14位「しかし教授連中たちのレベルがあまりにも低く、勝ったところで何の意味もないとわかりました。私がここにいる理由はnothing Anymore!」【北野亨】(1.5%)

19位「こうなったら我々が切らさせていただきますから。神に誓って失敗いたしません。約束します。御意!」【海老名敬】(1.0%)

20位「お前のせいで俺たちはクビだよ」【加地秀樹】(0.5%)

『ドクターX』の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「私、失敗しないので」【大門未知子】

アンケートでも51%という得票率で、圧倒的1位に選ばれたセリフ「私、失敗しないので」は、フリーランスの外科医・大門未知子が、手術を任せることに不安を示す相手に対して言い放つ決めゼリフです。圧倒的な技術と経験に裏打ちされた自信を感じさせ、「大門未知子と言えばこのセリフ」「ここまで言い切るのがかっこいい」と人気を集めました。

・「決めゼリフだけれど、ここまで言い切るのがかっこいい」(48歳男性)

・「大門未知子と言えばこのセリフしかない」(40歳女性)

・「とてもインパクトがあって印象に残ったから」(45歳男性)

・「自信に満ちた言葉が好きだし安心する」(48歳女性)

・「尊大な言い分であるが実際ミスの無い主人公らしさを表す名言だから」(48歳男性)

・「自信に満ち溢れたこの発言を自身もこなせるよう努力したいと感じたから」(41歳男性)

・「自信を持って言えることがかっこいい」(47歳女性)

・「自分に自信を持っていて､それだけ数をこなしてきたと感じるから」(34歳男性)

・「大門未知子の決まり文句。自信をもって言われたら信頼できる」(47歳男性)

・「『ドクターX』と言ったら、このセリフしかないから。会社で流行ってて、みんな使ってた」(40歳女性)



「致しません」【大門未知子】

ランキング2位に選ばれた「致しません」は、外科医・大門未知子が、自分の専門外の仕事や納得できない要求をされた際に言い放つセリフです。組織のしがらみに流されず、自分の信条を貫く大門の姿に、「ズバっとはっきり言うところが爽快」「自分の信条を曲げない強さがかっこいい」といった声が寄せられました。

・「こびずにさばさばした感じがとても印象に残っているからです」(49歳男性)

・「徹底している態度がいい」(47歳女性)

・「キャラクターが立っていて米倉涼子も良い」(43歳男性)

・「はっきりと物をいえることにかっこよさを感じる」(34歳男性)

・「このセリフを今の職場で言ってみたいですね」(43歳女性)

・「覚えやすく、やっぱり名セリフだと思う」(46歳女性)

・「この一言ですべて片付きますよね」(49歳男性)

・「自信があってかっこいい」(36歳女性)



「メロンです。請求書です」【神原晶】

3位には、大門未知子が手術を終えた後、神原名医紹介所所長の神原晶が、医学部教授や病院長のもとへ高級メロンと請求書を届ける際の決めゼリフです。毎回おなじみの展開ながら、メロンと高額な請求書の組み合わせに、「いつものパターンでおもしろい」「高額の請求がくるのでおもしろい」と人気を集めました。作品にユーモアを添える名セリフです。

・「どこに行くにもお持たせは必要」(48歳男性)

・「いつも聞くのですごく頭に残る」(49歳女性)

・「いつも真似している」(49歳男性)

・「いつものお決まりの言い回しだから」(49歳男性)



「あんたまた患者に『失敗した』って言われたいの? それとも上から『失敗した』って言われたくないの? 誰のためのオペなんだよ、ボケ!」【大門未知子】

4位に選ばれたこのセリフは、大門未知子が手術をめぐって保身を優先する医師に言い放ったセリフです。患者のために手術をするという本質を問いかける大門の姿に、「実際こういう医者に頼みたい」といった声が寄せられました。米倉涼子の役柄にぴったりで、かっこいいという声も集まった名シーンです。 ・「実際こういう医者に頼みたいと思う」(41歳男性)

・「誰のためのオペか考えさせれるから」(38歳男性)

・「好きだから、とてもかっこいいから」(29歳女性)

・「米倉涼子の役が合っているシーンとセリフでした」(44歳男性)



「俺は医者なのか。それとも犬なのか。このままへいこら鳴き続けるのか」【海老名敬】

同率4位となったこのセリフは、病院の要職にある海老名敬が、保身のために「御意」と組織の上層部に従い続ける自分自身に葛藤し、医師としての誇りを問い直す場面で発した言葉です。権力に弱い中間管理職の海老名が悩む姿に共感の声が寄せられました。

・「人の下で働く悲哀と、医師としてのプライドがせめぎ合う一言だと思う」(51歳女性)

・「迫力があったから」(49歳男性)

・「自分の状況に近いので心に響く」(46歳男性)



「100人医者がいて優秀なのは10人。その10人がほかのカバーまでしていたらミスも起きるしそのうち過労死しますよ。ダメな医者助けている場合? 患者助けるのが医者でしょ?」【大門未知子】

6位になったこのセリフは、大門未知子が医師同士の助け合いを優先する考えに異を唱えた場面のセリフです。医師の役割は何より患者を救うことだという信念が表れている一言です。

・「このセリフを鮮明に覚えている」(29歳男性)

・「奥が深い名セリフだと思いました」(37歳女性)



「AI、AIって馬鹿の一つ覚えみたい。AIの言いなりにオペして失敗したよね? 医者が自分の失敗を患者のせいにするんじゃないよ」【大門未知子】

同率6位となったのは、大門未知子がAIによる診断や手術に頼り、自らの判断を放棄した医師に言い放ったセリフです。AIを過信するのではなく、最後は医師自身が責任を持って患者と向き合うべきだという大門の信念が込められています。

・「爽快感があるセリフだから」(33歳男性)

・「信念があるのがかっこいいですね」(42歳女性)

・「かっこよくてシビれるセリフだと思ったので」(44歳男性)



「チャンスをものにできない人間はいりません」【天堂義人】

もうひとつ同率6位となったのは、国立高度医療センターの総長に就任した天堂義人が、医師たちに向けて放った言葉です。医師として結果を出すことを求め、与えられた機会を生かせない人間は必要ないという、厳しい組織論を突きつけます。冷徹とも言える天堂の姿勢と厳格なキャラクター性が際立つセリフです。

・「そのとおりだと思った」(32歳男性)

・「なかなかシビアだなぁという印象が残った」(44歳男性)



「手術場にはなれ合いも助け合いも『御意』もいらない。助けなきゃいけない病人がいるだけ」【大門未知子】

このセリフは、大門未知子が手術室で放った名セリフです。鳥井の手術中、未知子は組織のしがらみや権力に左右されず、患者を救うことだけに集中。大門の「患者第一」の信念が凝縮された言葉です。

・「大門先生の考えにある常に患者第一の精神が現れた言葉であると思います。手術のときに人間のしがらみや無駄な対立はまったく不要であるという考えがハッキリと出ている。サッパリとわかりやすいストレートな言葉は大変かっこいいと思う」(38歳男性)

・「ほんとにそう。かっこいいと思いました」(45歳男性)



「私には上も下も横も斜めも関係ないんですけどね」【大門未知子】

これは、大門未知子が医局内の上下関係や派閥争いに対して放った名セリフです。どの病院にも属さないフリーランスの外科医である未知子は、権力や肩書きに左右されず、患者を救うための手術だけを見つめています。組織のしがらみに縛られない彼女らしい発言です。

・「このセリフは彼女の圧倒的なプロ意識と、組織のしがらみに縛られない自由な生き方を象徴しており、非常に魅力的です」(26歳女性)

・「正論と思ったからです」(47歳男性)



「あなたみたいに自信のある医者ばっかりじゃないの」【城之内博美】

これは、麻酔科医の城之内博美が大門未知子に向けて発したセリフです。自信満々に手術へ臨む未知子に対し、すべての医師が同じように強い自信を持っているわけではないと指摘。常に強気な未知子とは異なる、城之内の等身大の医師としての思いが表れています。

・「自信家ばかりのセリフが多い中で、一番腑に落ちたから」(44歳女性)

・「とてもインパクトがあるシーンで『そうだよな』と思って見ていました」(43歳男性)



「失敗したときは責任を取らず、成功したら自分たちの手柄ですか。それはあまりにも図々しい」【神原晶】

このセリフは、神原名医紹介所の神原晶が病院側に対して放ったセリフです。失敗すれば責任を現場に押しつけ、成功すれば自分たちの手柄にする組織の姿勢を、晶が痛烈に批判します。「気持ちがよく伝わってくる」と、組織で働く人の心にも響いた一言です。

・「勤務している今の会社の経営陣がそうだから」(43歳男性)

・「自分の責任は自分で。いいことも悪いこともと思うから」(44歳女性)



「命の前で迷ってる男は医者でねぇ」【大間正子】

この言葉は、看護師である大間正子が、医師としての覚悟について語る場面で発したセリフです。患者の命を前にして迷いや保身を見せる医師を戒め、医者は何より患者の命を優先すべきだという信念を示しています。医療現場の厳しさと覚悟を感じさせる、印象的な一言です。

・「至極真っ当なセリフだと思う」(40歳男性)

・「とてもその通りだと思うから」(36歳男性)



『ドクターX』シリーズの主要人物

ここでは『ドクターX』シリーズに登場する主な人物を紹介します。

人物名 キャラクターの性格や特徴 大門未知子(米倉涼子) フリーランスの外科医として、さまざまな病院を渡り歩いて高度な手術を実施し、ケタ違いの報酬を受け取っている実力派医師。医局には属さず、「神原名医紹介所」に所属。権力には興味を示さず、誰に対しても物怖じしない性格 神原晶(岸部一徳) 「神原名医紹介所」の所長。元外科医だが、医師免許を剥奪された過去がある。大学病院の内情に詳しく、日々営業活動に励んでいる 城之内博美(内田有紀) フリーランスの麻酔科医として、未知子とタッグを組んで数々の手術に参加している。未知子と同じく「神原名医紹介所」の所属。シングルマザーとして舞という一人娘を育てている 蛭間重勝(西田敏行) 未知子と因縁の関係にある東帝大学病院の教授で病院幹部。未知子と敵対関係ではあるが、彼女の実力は信用しており、彼女の腕を利用している。医療界のトップに君臨するという夢を持っているしたたかな外科医 海老名敬(遠藤憲一) 東帝大学病院の教授で元外科部長。蛭間派に属し、蛭間の言葉に常に「御意」と答える忠実な部下だが、蛭間からは評価されていない。未知子の腕や医師としての矜持を信頼している 加地秀樹(勝村政信) 東帝大学病院の教授で外科リーダー。「腹腔鏡の魔術師」と呼ばれる高い技術を持っているが、金に汚い一面がある。未知子のことを「デーモン」と呼んでいるが、お互いにその技術には一目置いている 北野亨(滝藤賢一) ニューヨークで外科医として活躍し、引き抜かれて母校の東帝大学病院に戻ってきたスーパードクター。さまざまな最新のオペを成功させているが、プレッシャーに弱い一面もある。未知子にライバル心を抱いている 原守(鈴木浩介) 東帝大学病院勤務の外科医だが、解雇処分を受けフリーランスの医師に。中国の病院で腕を磨き、東帝大でフリーランスの医師として勤務することとなる。未知子とは長い付き合いだが名前を覚えてもらえず、「キンちゃん」と呼ばれている 大間正子(今田美桜) 東帝大学病院勤務の看護師。青森出身で、幼い弟たちを養うために実家に仕送りをしている。頑張り屋で真摯に看護に取り組んでいる。普段は標準語で話しているが、感情がたかぶったり酔っ払ったりすると青森弁になる 天堂義人(北大路欣也) 未知子の腕や考え方を理解し、彼女を国立高度医療センターに迎え入れた医学界の大物。自らの信念のもと、国立高度医療センターの改革を断行し、日本医療産業機構の設立に尽力した

ドラマ『ドクターX』とは

ドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』は2012年にテレビ朝日系列でスタートし、12年間にわたり7シリーズにわたって制作された人気医療ドラマです。2024年には『劇場版ドクターX FINAL』というタイトルで映画化もされています。

主人公は、群れを嫌い、束縛を嫌い、専門医のライセンスと叩き上げのスキルだけを武器に、数々の高度な手術で患者を救っていくフリーランスの外科医・大門未知子。上層部の言葉に何でも「御意!」と付和雷同する医師の多い大学病院医局で、意にそぐわないことは「いたしません」とキッパリ断る大門未知子のキャラクターが人気を博しました。

また、米倉涼子演じる大門未知子だけでなく、内田有紀演じる城之内博美、岸部一徳演じる神原晶、西田敏行演じる蛭間重勝ら、個性的なキャラクター同士の掛け合いもシリーズの見どころとなっています。

ドラマ『ドクターX』に出てくる名言や名セリフを紹介しました

本記事では、ドラマ『ドクターX』に出てくる名言や名セリフを紹介しました。『ドクターX』には、叩き上げの高いスキルを持つ大門未知子の名セリフのほか、大学病院の権力闘争を生き抜く医局員や、医局を牛耳る大学病院幹部らの生々しいセリフも数々登場します。

患者の命を預かる医師のプライドを感じさせる言葉や、思わず使ってみたくなる決めゼリフなど、印象に残るセリフが多いのも『ドクターX』の魅力。ぜひお気に入りの名言を振り返りながら、作品の魅力を改めて味わってみてください。

調査時期: 2026年5月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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