堺雅人主演のドラマ『半沢直樹』シリーズは、2013年と2020年にTBS系列の「日曜劇場」枠で放送され、人気を博しました。

主人公の半沢直樹を演じる堺雅人、敵役の大和田暁を演じる香川照之のほか、北大路欣也、片岡愛之助といった名優が多数出演し濃い演技を繰り広げるこの作品には、流行語大賞を受賞したあの言葉の他にも、心に残る数多くの名言が登場しています。

本記事では、ドラマ『半沢直樹』シリーズに登場した名言をランキング形式で紹介。発言者やその発言が発せられたシチュエーションも紹介します。

『半沢直樹』の名言ランキング

マイナビニュース会員にドラマ『半沢直樹』に登場する名セリフの中で印象に残っているものを聞いてみたところ、上位はこのような結果になりました。

1位「やられたらやり返す。倍返しだ!」【半沢直樹】(45.8%)

2位「やられたらやり返す…あなたに対しては100倍返しだ!」【半沢直樹】(11.3%)

3位「お・し・ま・い……DEATH!」【大和田暁】(7.1%)

4位「やれー! 大和田!!!」【半沢直樹】(4.2%)

5位「仕事なんかなくたって生きていればなんとかなる。生きていれば、なんとかね」【半沢花】(3.8%)

6位「それ以上近づかないでいただきたい。あなたからは腐った肉のにおいがする」【半沢直樹】(3.3%)

7位「誰だって生きていくには、金も、夢も、必要だ」【半沢直樹】(2.8%)

7位「ゴミ扱いしているのではありません。ゴミだと申し上げているのです」【半沢直樹】(2.8%)

9位「幹事長、記憶にないですむのは国会答弁だけの話です」【半沢直樹】(2.4%)

10位「銀行に時効などありませんよ。 覚えていようといるまいと、あなたのしたことの責任はキッチリ取っていただく」【半沢直樹】(1.9%)

10位「人の価値は金では推し量れない。 銀行員は金ではなく、人を見るべきだ」【中野渡謙】(1.9%)

10位「出向が怖くて銀行員できるか!! って そんな気持ちでさ…大和田にぶちあたれ!!」【半沢花】(1.9%)

13位「施されたら施し返す。恩返しです!」【大和田暁】(1.4%)

13位「確かに、ノーに比べたらイエスと言う方が何倍も簡単だ。でもな、俺たちサラリーマンがイエスとしか言わなくなったら、仕事はただの作業になっちまう」【近藤直弼】(1.4%)

13位「おかげでファイトまん・まん・よ!」【黒崎駿一】(1.4%)

16位「まるで赤ん坊ですね。あなた、おいくつですか」【半沢直樹】(0.9%)

17位「お……おねしゃす」【大和田暁】(0.5%)

『半沢直樹』の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

1位「やられたらやり返す。倍返しだ!」【半沢直樹】

1位に選ばれたこの名セリフは、まさにドラマ『半沢直樹』の代名詞とも言える名セリフです。主人公・半沢直樹が銀行内の不正や理不尽な仕打ちに立ち向かい、反撃に転じる場面で言い放ちます。正義を貫き、権力に屈しない半沢直樹の信念を象徴するこのセリフは、ドラマを代表する名言として大きな話題に。2013年には「倍返し」が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞を受賞し、社会現象となりました。アンケートにも「自分を奮い立たせる言葉」「圧倒的なカタルシスと勇気を与えてくれる」などの声が寄せられていました。

・「半沢直樹作品において代表的な言葉であり、世間にも大きく知られる言葉である。人間の心理や精神をよく考えた、シンプルだが本質をついた言葉であり印象は強い」(38歳男性)

・「日常でもすっかり使っています。『倍返しだー』って」(49歳女性)

・「このセリフが最も印象的。自分も本当は上司などに言いたくて仕方ない!」(34歳男性)

・「このドラマで最も使われている発言で記憶に残るから」(35歳男性)

・「このセリフが強烈なインパクトで心に刺さったから」(46歳男性)

・「流行語にもなって、サラリーマンの気持ちを代弁してくれてスカッとする!」(47歳男性)

・「テレビコマーシャルでよく流れていたため一番印象に残っています」(40歳女性)

・「嫌なことがあったとき、自分を奮い立たせることができそう」(47歳女性)

・「倍返しは社会現象でしたね。見ていてわくわくしました」(30歳男性)

・「理不尽な組織や社会の中で沈黙を強いられている多くの人々に、圧倒的なカタルシスと勇気を与えてくれる言葉だからです」(26歳女性)



2位「やられたらやり返す…あなたに対しては100倍返しだ!」【半沢直樹】

この名セリフは、これまで自分を陥れ、父親の会社を倒産に追い込んだ大和田常務に対して主人公の半沢直樹が発した一言です。シリーズ最大の因縁に決着をつける、クライマックスの名シーンとして大きなインパクトを残しました。「100倍返し」という強烈な言葉に、「一番インパクトのあるセリフだった」「100倍ってすごい」「かっこいいし耳に残る」といった声が寄せられました。また、半沢の本気度や反骨精神に共感する声も多く、「倍返し」という言葉が社会現象となったことからも、その影響力の大きさがうかがえます。

・「あなたに対して100倍返しというのがインパクトがありましたね」(43歳男性)

・「一番インパクトのあるセリフだった」(37歳男性)

・「100倍ってすごいって思います」(48歳女性)

・「自分もやられたらやり返すタチなので、共感できる」(41歳男性)

・「あまりにも有名な名言なので」(47歳男性)

・「その本気度に共感したから」(49歳女性)

・「やはりインパクトが強いセリフだったから」(48歳男性)

・「話題になったので私も使っていた」(33歳女性)

・「クライマックスの名シーンだと思う」(41歳男性)



3位「お・し・ま・い……DEATH!」【大和田暁】

このセリフは、『半沢直樹』で主人公の敵役である大和田常務が相手を追い詰め、勝ち誇ったように言い放つ名セリフです。香川照之演じる大和田常務の表情と迫力ある演技が強烈なインパクトを与え、「顔のインパクトとの相乗効果」「キャラと発言の相性がよかった」と人気を集めました。「周囲でみんなまねしていた」「めちゃくちゃ笑った」という声がある一方、「見ていて本当にムカつく」と感じた人も。視聴者の記憶に強く残る名シーンです。

・「演技に迫力がありすぎて、感動した」(44歳男性)

・「周囲でこのセリフが流行った。事あるごとにみんなまねしていた」(40歳男性)

・「大和田常務の言い方がほんとうにムカつく顔だったから」(49歳女性)

・「キャラと発言の相性がよかった」(44歳男性)

・「表情のインパクトがすごかったですね」(42歳女性)

・「面白い流れになるきっかけになるフレーズだから」(39歳男性)

・「めちゃくちゃ笑った記憶があります」(45歳男性)



4位「やれー! 大和田!!!」【半沢直樹】

4位にランクインしたこのセリフは、第1シリーズ最終回のクライマックスで、半沢直樹が大和田常務に土下座を迫る場面で叫んだ言葉です。因縁の相手に復讐を果たす半沢の鬼気迫る演技と、大和田との対決が最高潮に達する作品最大のハイライト。「いまでも覚えている」「迫力があった」「盛り上がるシーン」といった声が寄せられた、視聴者の記憶に強く残る名シーンです。

・「半沢が復讐を果たし大和田に勝ったときの鬼気迫る演技とリンクして最高だった」(48歳男性)

・「今でも覚えているシーンで印象的かつ迫力があったから」(35歳女性)

・「作品最大のハイライトだと思うから」(46歳男性)

・「最後の名シーンで良かったから」(41歳男性)

・「見せ場だったのでよく覚えているシーンだから」(40歳女性)

・「盛り上がるシーンだから」(33歳女性)



5位「仕事なんかなくたって生きていればなんとかなる。生きていれば、なんとかね」【半沢花】

この言葉は、仕事に追い詰められた半沢直樹に、妻・花が寄り添いながらかけた言葉です。仕事を失うことへの不安を抱える夫に、「生きていれば何度でもやり直せる」と伝える花のやさしさと強さが込められています。「シンプルによいセリフ」「生きてさえいればなんとかなるという言葉に感銘を受けた」といった声のほか、花を演じた上戸彩の演技を絶賛する声も寄せられました。

・「シンプルによいセリフだと思いました」(37歳女性)

・「上戸彩の演技がすばらしい」(38歳男性)

・「自分が仕事にしばられているから心に残った」(48歳男性)

・「大切なことだと思うから」(40歳女性)

・「生きていれば何度でもやり直せると思うので」(44歳女性)

・「生きてさえいればなんとかなるという言葉に感銘を受けたからです」(46歳男性)



6位「それ以上近づかないでいただきたい。あなたからは腐った肉のにおいがする」【半沢直樹】

6位には、半沢直樹が相手の不正や悪事を鋭く糾弾する場面で放った、強烈な罵倒のセリフが選ばれました。相手の本質を「腐った肉のにおい」と表現する、あまりにも辛辣な言葉に、「すばらしい罵倒の言葉」といった声が寄せられました。強烈なインパクトで、特に印象に残ったという視聴者も多い名セリフです。

・「すばらしい罵倒の言葉だから」(41歳男性)

・「とても共感したところだから」(44歳女性)

・「いいセリフだと感じたから」(37歳男性)

・「特に印象に残っております」(48歳男性)



7位「誰だって生きていくには、金も、夢も、必要だ」【半沢直樹】

これは、半沢直樹が人が生きていくうえで大切なものについて語る場面で発した言葉です。現実を見据えながらも、夢を持つことの大切さを感じさせる名セリフです。

・「自分に言い聞かせられている気がしている」(34歳男性)

・「とても感動できて、好きです」(38歳女性)

・「なるほどなーと思った」(41歳男性)



7位「ゴミ扱いしているのではありません。ゴミだと申し上げているのです」【半沢直樹】

これは、半沢直樹が相手の行動や仕事ぶりを痛烈に批判する場面で放った、強烈な皮肉のセリフです。相手を「ゴミ扱い」するのではなく、「ゴミだ」と言い切る大胆な表現に、「自分でも言ってみたい」といった声が寄せられました。似たような経験をしたという人からの共感も集めた、印象的な名セリフです。

・「痛烈で面白いと思うので」(27歳男性)

・「似たような経験をしたことがあるから」(40歳男性)

・「自分でも言ってみたいセリフだから」(51歳女性)



9位「幹事長、記憶にないですむのは国会答弁だけの話です」【半沢直樹】

9位となったこのセリフは、半沢直樹が不正の真相を追及するなかで、責任を逃れようとする相手に言い放ったセリフです。政治家の「記憶にない」という答弁を皮肉り、逃げを許さない半沢の鋭い追及に、「半沢直樹として最も印象的な名言」などの声が寄せられました。

・「半沢直樹として最も印象的な名言」(22歳男性)

・「独独のセリフだなと感じましたね」(26歳女性)

・「迫力があり、ドキドキするから」(42歳女性)



10位「銀行に時効などありませんよ。 覚えていようといるまいと、あなたのしたことの責任はキッチリ取っていただく」【半沢直樹】

『半沢直樹』第2シリーズで、半沢直樹が不正融資の真相を追及するなか、箕部幹事長に言い放ったこのセリフ。責任を逃れようとする権力者に真正面から切り込む半沢の姿にしびれたファンがいたようです。

・「言いきる半沢直樹がかっこよかったから」(46歳女性)

・「かっこいいセリフだと思う」(42歳男性)

・「言葉が印象的なので」(37歳女性)



10位「人の価値は金では推し量れない。 銀行員は金ではなく、人を見るべきだ」【中野渡謙】

同率10位には、『半沢直樹』第2シリーズで、中野渡頭取が半沢直樹に対して語った言葉がランクイン。銀行員として何を大切にすべきかを説く、組織のトップならではの重みあるセリフです。

・「上に立つ者の言葉として印象に残る」(49歳男性)

・「参考になると思った」(46歳女性)



10位「出向が怖くて銀行員できるか!! って そんな気持ちでさ…大和田にぶちあたれ!!」【半沢花】

『半沢直樹』第1シリーズで、出向を命じられた夫・半沢直樹に、妻の花がかけた言葉も同率10位に入りました。不安に揺れる夫を励まし、大和田常務に立ち向かうよう背中を押す花の姿に視聴者も共感を覚えたようです。

・「夫を支える妻の言葉として素敵だった」(43歳女性)

・「非常に興味深い内容のセリフだから」(36歳男性)



『半沢直樹』シリーズの主要人物

ここでは『半沢直樹』シリーズに登場する主要人物の特徴を紹介します。

半沢直樹(堺雅人) 東京中央銀行に務める銀行マン。東京中央銀行や出向先の東京セントラル証券でさまざまな難題に直面しながらも、その問題解決能力で立ち向かっていく。苛烈な一面も持つ曲がったことが嫌いな人物で、上司である大和田暁とは因縁を持っている 半沢花(上戸彩) 半沢直樹の妻。今は専業主婦として、明るく夫の直樹を支えている。思ったことをすぐ口にする、半沢が唯一叶わない相手 中野渡謙(北大路欣也) 東京中央銀行の頭取。銀行員として「人」を大切にしており、複数の銀行が合併してできたため派閥意識の消えない東京中央銀行において、行内融和のために尽力している。半沢や大和田に目をかけている 大和田暁(香川照之) 東京中央銀行の幹部。常務時代、半沢直樹に不正を暴かれ窮地に陥るが、中野渡頭取に取り行って銀行に残ることができた。かつて半沢の父親を自殺に追い込んだ、宿敵とも言える人物 近藤直弼(滝藤賢一) 大学時代からの半沢の友人で、半沢と同期入行した東京中央銀行の銀行員。同期の出世頭だったが、極度のプレッシャーにより統合失調症を患い休職することに 渡真利忍(及川光博) 半沢と同期入行した東京中央銀行の銀行員で、融資部に勤務している。行内きっての情報通で「情報と人事は銀行員にとって命」を心情としている。行内の動向を収集し、半沢や近藤を陰ながら支えている 黒崎駿一(片岡愛之助) 旧大蔵省銀行局出身のエリートで、金融庁検査局や国税庁、証券取引等監視委員会などで、企業や銀行の不正の調査を行う。銀行を目の敵にしており、半沢とは何度も対立するが、後に協力し合うことも。プライドが高く高圧的な性格で、オネエ言葉を使用する

ドラマ『半沢直樹』とは

ドラマ『半沢直樹』は、池井戸潤の小説を原作とするTBS系の人気ドラマです。2013年に第1シリーズが、2020年に第2シリーズが日曜21時からの「日曜劇場」枠で放送され、社会現象とも言える人気を博しました。堺雅人演じる主人公・半沢直樹が、銀行内の不正や組織の理不尽な圧力に立ち向かい、正義を貫きながら逆境を乗り越えていく姿を描いています。

2013年に放送された第1シリーズでは、「やられたらやり返す、倍返しだ!」というセリフが流行語大賞を受賞する大ヒットを記録。2020年の第2シリーズでも数々の名セリフや迫力ある演技が話題となりました。個性豊かな登場人物たちが繰り広げる熱い人間ドラマと、最後に悪を追い詰める爽快感が大きな魅力の作品です。

信念に基づくセリフだらけ! 『半沢直樹』の名言ランキングを紹介しました

本記事では、ドラマ『半沢直樹』シリーズに登場するキャラクターの名言や名セリフを紹介しました。

ドラマ『半沢直樹』シリーズには、主人公の半沢直樹を演じる堺雅人が発した流行語から、敵役の大和田暁を演じる香川照之の憎々しい表情が印象的なセリフ、そして人格者である中野渡頭取の名言まで、印象に残るセリフが多数存在します。日々、さまざまな思いを抱えながら働く大人にとっては、どのセリフも心に響いたのではないでしょうか。

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調査時期: 2026年5月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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